Fue campeón del mundo, jugó en Liverpool y ahora busca club por LinkedIn:" No dudes en escribirme por privado"

Un futbolista que fue dirigido por Jürgen Klopp en el club inglés publicó su CV en la plataforma dedicada a la búsqueda laboral. Los detalles de su posteo y la carrera cosechada.

El fútbol acostumbra a que llegar a la cúspide no asegura nada. Quedó expuesto en distintos jugadores que han tenido un salto abrupto en sus carreras y que luego, por distintos motivos, han tenido una caída exponencial que los obliga a rebuscar las formas para mantenerse en el mejor plano. Algo así le ocurrió a un jugador que supo brillar en la Premier League .

Jugó en el Liverpool de Inglaterra, fue campeón del mundo con la Selección de Inglaterra y hoy atraviesa un presente que lo catapultó a explorar nuevos métodos para conseguir club: ofreció sus servicios a través de un posteo en LinkedIn, la plataforma especializada en la búsqueda de trabajo.

Se trata de Ovie Ejaria , un mediocampista inglés de 28 años, que fue campeón del mundo Sub-20 con el combinado inglés en 2017. A su vez, transitó su camino por las inferiores en el club que tiene como representante argentino a Alexis Mac Allister , quien anunció que no le renuevan contrato.

En las últimas horas se conoció una publicación del jugador donde se ofrece para ser contratado por algún club que esté interesado. “Actualmente soy agente libre y busco la oportunidad adecuada. La temporada pasada jugué en el Real Oviedo en Primera División. 28 años, afincado en Londres. Jugué en el Liverpool, Sunderland, Rangers y Reading”, escribió en el posteo.

“Si hay una oportunidad o conocés algún club que busca centrocampista o extremo izquierdo, no dudes en enviarme un mensaje privado. Todas las consultas son bienvenidas”, cerró en su mensaje.

El jugador que fue dirigido por Jürgen Klopp en el equipo inglés, viene de jugar en el Real Oviedo, club del Principado de Asturias. Allí no tuvo los minutos deseados y disputó tan solo ocho partidos en LaLiga, sumando 196 minutos en los que no convirtió goles ni asistencias. De ese lugar se despidió debido a que no hizo la pretemporada.

Alexis Mac Allister y la cruda decisión del Liverpool sobre su futuro: "Me pone muy triste"

Alexis Mac Allister recibió una dura noticia que aún intenta comprender. En conferencia de prensa por el inicio de la Champions League, el mediocampista que lleva la '10' en el Liverpool de Inglaterra y juega en la Selección argentina, anunció una determinante decisión que tomó el club sobre él para el próximo año.

"Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo que me pone muy, muy triste. Por supuesto que aún hay tiempo , los aficionados no necesitan preocuparse, daré el 100% hasta el último día”, dijo apenado el mediocampista que en los últimos años se convirtió en un ídolo del club. Sin embargo, a pesar de tener tres temporadas y un total de 152 partidos disputados en el club, el jugador no será parte del plantel en los próximos años y deberá irse.

“Hubo opciones para irme este verano, en este momento estoy en el club adecuado. No voy a cambiar. Este soy yo y en tres años en el club he hecho cosas muy buenas. Pasamos por tiempos difíciles y muchas cosas, ganamos una Premier League y la Carabao Cup, para mí es un período muy exitoso de mi vida”, confirmó la conferencia.

Por otra parte, contó: “No tengo que demostrar algo, pero tengo que mostrar el nivel al que puedo rendir. Amo este club, amo estar aquí, amo a los hinchas y como jugador a veces pasa que estás en un club por mucho, mucho tiempo y no te das cuenta realmente de dónde estás”. Por otra parte, dejó en claro que su deseo es quedarse: “Eso no me pasa a mí. Me doy cuenta de que estoy en un club increíble y esta ciudad es muy especial”.