Alexis Mac Allister y la cruda decisión del Liverpool sobre su futuro: "Me pone muy triste"

El jugador habló en conferencia de prensa en las últimas horas y reveló detalles de lo que viene para él en su carrera.

Alexis Mac Allister recibió una dura noticia que aún intenta comprender. En conferencia de prensa por el inicio de la Champions League , el mediocampista que lleva la '10' en el Liverpool de Inglaterra y juega en la Selección argentina, anunció una determinante decisión que tomó el club sobre él para el próximo año.

"Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo que me pone muy, muy triste. Por supuesto que aún hay tiempo , los aficionados no necesitan preocuparse, daré el 100% hasta el último día”, dijo apenado el mediocampista que en los últimos años se convirtió en un ídolo del club. Sin embargo, a pesar de tener tres temporadas y un total de 152 partidos disputados en el club , el jugador no será parte del plantel en los próximos años y deberá irse.

“Hubo opciones para irme este verano, en este momento estoy en el club adecuado. No voy a cambiar. Este soy yo y en tres años en el club he hecho cosas muy buenas. Pasamos por tiempos difíciles y muchas cosas, ganamos una Premier League y la Carabao Cup, para mí es un período muy exitoso de mi vida”, confirmó la conferencia.

Por otra parte, contó: “No tengo que demostrar algo, pero tengo que mostrar el nivel al que puedo rendir. Amo este club, amo estar aquí, amo a los hinchas y como jugador a veces pasa que estás en un club por mucho, mucho tiempo y no te das cuenta realmente de dónde estás”. Por otra parte, dejó en claro que su deseo es quedarse: “Eso no me pasa a mí. Me doy cuenta de que estoy en un club increíble y esta ciudad es muy especial”.

El show del Dibu Martínez en el clásico ante el Arsenal: patada en la cara y atajadas top

El Dibu Martínez fue una de las figuras del Chelsea pese a la derrota 2-1 ante Arsenal, en su regreso al Emirates Stadium, donde pasó una década antes de consolidarse en la élite. El arquero argentino tuvo una actuación destacada y evitó que el conjunto de Mikel Arteta ampliara la diferencia, aunque los Blues terminaron sufriendo su primera caída tras los triunfos ante Fulham y Brighton.

La tremenda patada de Gabriel que lo dejó malherido

El encuentro comenzó con un fuerte susto para el marplatense. Después de quedarse con una pelota dentro del área, recibió una patada involuntaria de Gabriel Magalhaes, cuyo botín impactó directamente contra su rostro. Martínez necesitó atención médica durante varios minutos, pero pudo continuar en cancha y rápidamente volvió a ser protagonista bajo los tres palos.

Chelsea había comenzado arriba en el marcador gracias a Morgan Rogers, pero los Gunners reaccionaron y encontraron espacios para ponerlo contra las cuerdas. A los 18 minutos apareció nuevamente el campeón del mundo, que respondió con una espectacular atajada ante Bukayo Saka. El delantero inglés había sacado un remate peligroso y el golero se estiró para desviarlo y mantener la ventaja visitante.

Sin embargo, cinco minutos después llegó el empate rival. Kai Havertz recibió cerca de la puerta del área, se acomodó para su pierna izquierda y sacó un remate bajo que ingresó junto al palo. El artillero alemán, además, cumplió con la conocida ley del ex frente a su antiguo equipo y dejó el encuentro igualado antes del descanso, luego de una primera mitad de mucha intensidad.

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Del gol de Odegaard que no pudo evitar a la gran atajada ante Saka

El comienzo del complemento volvió a encontrar al Arsenal golpeando rápido. Apenas cinco minutos después del descanso, Martin Odegaard tomó el balón dentro del área y definió ante el surgido en Independiente para dar vuelta el resultado. Chelsea quedó obligado a buscar nuevamente el empate, mientras el conjunto local aprovechaba los espacios para intentar sentenciar el partido mediante ataques rápidos y transiciones.

En ese tramo apareció nuevamente la mejor versión del campeón del mundo. A los 68 minutos, Saka volvió a probar con un remate cruzado desde la derecha, pero Martínez realizó una gran estirada para enviar la pelota al córner. Apenas tres minutos más tarde volvió a salvar a los Blues, cuando encontró el balón sobre la línea después de un centro y evitó lo que parecía el tercer tanto del conjunto londinense.

El resultado terminó siendo un golpe para el equipo dirigido por Xabi Alonso, que había comenzado la temporada con dos victorias consecutivas y ahora sufrió su primera derrota. Los de Mikel Arteta, por el contrario, consiguieron mantener su puntaje ideal y celebraron un triunfo importante en el derbi londinense, en un partido en el que tuvo varias oportunidades para ampliar la ventaja.

La jornada tuvo un significado especial para el Dibu por regresar al estadio donde comenzó su camino profesional en Inglaterra: llegó al Chelsea desde Aston Villa por poco más de 10 millones de dólares y esta fue su segunda titularidad consecutiva, por lo que pese a la derrota volvió a dejar buenas señales. Su próximo desafío será ante Hull City, donde buscará seguir consolidándose como el arquero elegido por Alonso.