Con 10 deportistas neuquinos, Argentina está lista para los ODESUR en Santa Fe

El certamen que reúne a chicos y chicas en distintas disciplinas desde el próximo sábado 12 al 26 de septiembre.

La provincia de Neuquén tendrá una importante presencia en la delegación argentina que participará de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , con un total de 10 deportistas que representarán al país en distintas disciplinas. La competencia reunirá a atletas de toda la región y tendrá a la Argentina como anfitriona.

La delegación nacional realizó en Buenos Aires su despedida oficial antes del comienzo de los Juegos , en una ceremonia que contó con autoridades deportivas, funcionarios y buena parte de los representantes argentinos. Durante el acto también se realizó la tradicional entrega de la bandera a la delegación, como símbolo del inicio de la participación nacional.

Entre los neuquinos que viajarán a Santa Fe aparece Lucía Monje , quien competirá junto a Benjamín Gader en patín carrera , disciplina que tendrá actividad entre el 14 y el 16 de septiembre .

La agenda continuará con Abril Garzón, representante neuquina en ciclismo, que tendrá competencia del 15 al 18 de septiembre. Luego será el turno de Manu Turone, quien participará en BMX entre el 16 y el 17 de septiembre.

En tiro con arco, Neuquén contará con Esteban Silva y Wanda Arca, quienes competirán del 22 al 25 de septiembre. En esas mismas jornadas también estará Giuliana Baigorria, representante provincial en atletismo, cuya participación se extenderá hasta el 26 de septiembre.

La nómina neuquina se completa con Matías Contreras, que competirá en canotaje slalom del 23 al 25 de septiembre; José Luis Acuña, representante en taekwondo durante esas mismas fechas; y Pilar Etchichouri, quien llevará la bandera neuquina en squash.

Argentina, anfitriona de una nueva cita continental

Durante la presentación oficial de la delegación, el presidente del Comité Olímpico Argentino y del ENARD, Mario Moccia, destacó el significado de que Argentina sea sede de esta edición de los Juegos Suramericanos y remarcó el acompañamiento del sistema deportivo nacional.

También estuvo presente el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quien resaltó el impacto que este tipo de acontecimientos tiene tanto para el deporte como para el turismo y la infraestructura del país.

Los encargados de portar la bandera argentina durante los Juegos serán la jugadora de Las Leonas Sofía Cairó y el palista santafesino Rubén Rézola.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 representarán una nueva oportunidad para los deportistas argentinos de competir en el máximo nivel regional. Para Neuquén, además, será una ocasión para mostrar el talento de una generación de atletas que llegará a Santa Fe con presencia en nueve disciplinas y diez representantes.