Boca tiene un partido caliente ante San Pablo por Sudamericana: hora, formaciones y TV

El xeneize juega de local en la ida de cuartos de final del torneo continental.

Boca afrontará este martes uno de los desafíos más importantes de su temporada. Desde las 21.30 , el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena recibirá a San Pablo en La Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 , en una serie que tendrá su definición una semana después en Brasil.

El Xeneize llega al encuentro con la obligación de aprovechar la localía y sacar una ventaja que le permita viajar al Morumbí con mayor tranquilidad. La revancha está programada para el martes 15 de septiembre .

El partido comenzará a las 21.30 de Argentina , con arbitraje del chileno Piero Maza . El encuentro podrá verse en vivo por ESPN y también estará disponible a través de Disney+ .

La Bombonera será nuevamente el escenario de una noche internacional de máxima exigencia. El ganador de esta serie avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Cómo forma Boca

Después de preservar a buena parte de sus titulares en el último compromiso frente a Gimnasia de Mendoza, Arruabarrena volverá a apostar por su equipo principal para el choque copero.

El entrenador recibió además una buena noticia con la recuperación de Leandro Paredes, quien había quedado afuera del último encuentro por una molestia muscular y estará nuevamente disponible.

La probable formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Carlos Palacios y Miguel Merentiel.

Entre las bajas continúa Milton Delgado, mientras que el Xeneize tampoco podrá contar con Ayrton Costa y Tomás Aranda, quien recién volverá a jugar el año que viene.

Boca llega a esta instancia después de eliminar con autoridad a Deportivo Recoleta, al que superó por 7-1 en el resultado global durante los octavos de final.

San Pablo llega en buen momento

Del otro lado estará un San Pablo que atraviesa un presente positivo en el fútbol brasileño. El conjunto dirigido por Luis Zubeldía viene de derrotar 2-0 a Atlético Mineiro y acumula dos triunfos consecutivos en el Brasileirao, donde está décimo.

Sin embargo, el Tricolor paulista tiene un dato que buscará dejar atrás: lleva 12 partidos sin ganar como visitante en competencias de Conmebol, una estadística que intentará romper justamente en La Bombonera.

El regreso de Jonathan Calleri a la Argentina será uno de los condimentos especiales de la noche. El delantero, identificado con Boca por su pasado en el club, será una de las principales amenazas ofensivas del equipo brasileño junto con Lucas Moura y Luciano.

Un duelo con historia

Boca y San Pablo no se enfrentan oficialmente desde la edición 2007 de la Copa Sudamericana. En aquella serie, el Xeneize ganó 2-1 en La Bombonera, pero cayó 1-0 en Brasil y quedó eliminado por el criterio del gol de visitante.

El historial general entre ambos registra 12 enfrentamientos, con cinco victorias de Boca, cuatro de San Pablo y tres empates. Ahora volverán a cruzarse en un escenario completamente diferente, con un lugar en las semifinales como premio.

La Bombonera será el punto de partida de una serie que promete ser una de las más atractivas de los cuartos de final. Boca buscará imponer su localía; San Pablo intentará sobrevivir al primer capítulo y llevar la definición abierta al Morumbí.

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco, Jamal Lewis; Alisson, Marco Antônio; Lucas Moura, Luciano, Ferreira; Jonathan Calleri. DT: Dorival Júnior.