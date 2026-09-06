Un exBoca le gritó un quite a Messi en la cara y Lionel lo fue a buscar después del partido

El argentino fue titular en el empate de Inter de Miami frente a Atlanta United por la MLS, el último sábado.

Inter Miami no pudo quedarse con la victoria en su casa, pero rescató un empate 2-2 frente a Atlanta United por la vigesimotercera jornada de la MLS. Con Lionel Messi desde el comienzo, el conjunto dirigido por Guillermo Hoyos , a la espera de la llegada del Kily González, continúa en el segundo lugar de la Conferencia Este, aunque dejó escapar dos puntos en un partido que tuvo de todo y cuyo inicio se retrasó debido a un fuerte temporal.

El conjunto de Florida consiguió abrir el marcador a los 32 minutos del primer tiempo, cuando el brasileño Casemiro apareció para poner el 1-0 con un cabezazo tras un córner de Leo. La respuesta de Atlanta no tardó en llegar: apenas tres minutos después, el paraguayo Miguel Almirón marcó el empate en el área chica tras un despeje corto de la defensa.

Antes del descanso, Inter Miami volvió a golpear. Luego de un buen pase de Segovia desde la izquierda al medio, Luis Suárez aprovechó una de las últimas acciones de la primera mitad y convirtió el 2-1 con una definición perfecta para que su equipo se fuera al entretiempo nuevamente arriba.

El pase de Telasquito y la categoría de Lucho pic.twitter.com/niVa01oYvy — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 6, 2026

En el complemento, Atlanta tuvo una inmejorable ocasión para volver a igualar. A mitad de la segunda etapa, Almirón se hizo cargo de un penal, pero el arquero de Inter Miami, Dayne St. Clair, adivinó la intención y consiguió contener el remate.

Cuando parecía que el conjunto local se encaminaba hacia el triunfo, llegó el golpe final. En los minutos decisivos, Breel Embolo tuvo la oportunidad desde los doce pasos y no falló: el delantero suizo convirtió el penal que estableció el 2-2 definitivo.

Se trata del mismo jugador que fue expulsado por doble amarilla, luego de simular una falta en el partido frente a Argentina, en cuartos de final del Mundial 2026.

Más allá del resultado, Messi volvió a ser una de las figuras del encuentro. El capitán argentino, que disputó su primer partido después de anunciar su retiro de la Selección argentina, participó directamente en el ataque con una asistencia y estuvo muy cerca de marcar, aunque uno de sus remates terminó impactando en el travesaño.

WOW! Insane team defense by @ATLUTD to deny Inter Miami the winner! pic.twitter.com/K9rN1ttYvE — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026

Con la igualdad, Inter Miami permanece como escolta en la Conferencia Este, a diez puntos del líder Nashville. Ambos equipos están muy cerca de asegurar su clasificación a los playoffs, donde buscarán quedarse con el título de la MLS.

Además de Messi, tuvieron participación otros futbolistas argentinos: Rodrigo De Paul, Maximiliano Falcón, Germán Berterame, Facundo Mura y Mateo Silvetti.

El cruce de Messi con un exBoca

Con el partido empatado y en tiempo de adición, Junior Alonso evitó un gol de Messi y lo festejó con todo, a tal punto que le gritó en la cara al "10" de Inter de Miami. Después del partido, Messi lo fue a buscar al paraguayo y se generaron discusiones con los rivales.

Messi lo va a buscar a Junior Alonso por fantasma y al único que termina saludando es a Almirón https://t.co/vEvmLVbmGI pic.twitter.com/CohoFrjNg9 — Scalonados (@Scalonados) September 6, 2026

Además del cruce entre el argentino y el paraguayo, la noche también reunió a Messi con Gerardo Martino, entrenador de Atlanta United y exdirector técnico de La Pulga en Barcelona, la Selección Argentina e Inter Miami. Antes del partido, ambos se saludaron en el campo de juego. Martino había señalado: “Le diría ‘eternamente gracias’, es momento de no demandarle nada más, de dejarlo tranquilo para que disfrute de su vida con su familia”.