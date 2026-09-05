El sueño de todos: finalmente Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían jugar juntos

Carlos Tevez prepara su despedida en La Bombonera, con invitados de lujo y una fecha tentativa para diciembre.

La despedida de Carlos Tevez podría tener una imagen inédita para el fútbol mundial. El Apache prepara su partido homenaje y, según la información difundida, tiene la intención de invitar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo , dos figuras que marcaron una época y que nunca compartieron equipo de manera oficial.

El evento todavía no tiene fecha confirmada, pero la organización ya trabaja sobre una ventana tentativa para diciembre. Las opciones que aparecen sobre la mesa son el fin de semana del 12 y 13 de diciembre o, en caso de que el calendario lo obligue, entre el 18 y 19 del mismo mes . La idea es que el partido se dispute en La Bombonera , aunque todo dependerá de que no coincida con compromisos oficiales de Boca .

El posible cruce entre Messi y Cristiano Ronaldo es el gran atractivo de la despedida. La presencia de ambos no está confirmada, pero Tevez ya los tendría dentro de su lista de invitados. De concretarse, sería una escena pocas veces imaginada: los dos máximos referentes de una generación compartiendo cancha en un mismo equipo o dentro de un partido homenaje.

La relación deportiva de Tevez con los dos ayuda a alimentar la expectativa. Con Cristiano Ronaldo compartió plantel en Manchester United, donde ambos fueron parte de un equipo histórico. Con Lionel Messi, en cambio, coincidió en la Selección Argentina, especialmente en etapas mundialistas y ciclos de alta exposición para el seleccionado.

La lista de convocados podría ser amplia. Según trascendió, Carlos Tevez invitaría a alrededor de 60 futbolistas con los que compartió vestuario durante su carrera en clubes como Boca, West Ham, Manchester City, Manchester United, Juventus y la Selección Argentina. Por eso, el partido podría reunir a varias figuras de peso internacional.

Entre los nombres que aparecen como posibles invitados también figuran Paulo Dybala, Paul Pogba, Yaya Touré, Wayne Rooney, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Javier Mascherano, Ángel Di María y Leonardo Bonucci, entre otros. La nómina definitiva todavía no fue anunciada, pero el perfil del evento apunta a una despedida de nivel mundial.

Carlos Tevez y un homenaje muy esperado en La Bombonera

El homenaje tendrá un fuerte vínculo con Boca, el club más importante en la carrera de Tevez. Con la camiseta xeneize, el Apache construyó una identificación especial con los hinchas y ganó buena parte de sus títulos. En total, en su trayectoria con el club conquistó 11 títulos, marcó 94 goles y disputó 279 partidos.

Después de retirarse del fútbol profesional en junio de 2022, Tevez continuó ligado a la actividad como entrenador. En esa nueva etapa dirigió a Rosario Central, Independiente y Talleres de Córdoba, aunque su partido despedida seguía siendo una cuenta pendiente para muchos hinchas.

Ahora, el proyecto empieza a tomar forma. La presencia de Messi y Cristiano Ronaldo todavía pertenece al terreno de la posibilidad, pero alcanza para transformar la despedida de Carlos Tevez en uno de los eventos más esperados del calendario futbolero. Si ambos aceptan la invitación, La Bombonera podría ser escenario de una imagen histórica.