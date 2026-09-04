Jonás Gutiérrez compartió un video inédito de Lionel Messi y se volvió viral

Jonás Gutiérrez volvió a poner a Lionel Messi en el centro de la escena con un video inédito de la concentración de la Selección Argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010 . El exjugador compartió en Instagram una filmación íntima en la que el rosarino aparece haciendo jueguitos con la Jabulani, la pelota de aquel torneo, recordada por las críticas de arqueros y futbolistas por su comportamiento impredecible.

El material tomó más fuerza porque apareció días después de que Messi anunciara su retiro del seleccionado argentino. “Un video que nunca había compartido”, escribió el Galgo en la publicación, donde también contó el contexto de la escena: “La habitación con Martín Demichelis , ahí entra Maximiliano Rodríguez que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble y después arranca Lionel Messi y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video”.

En la grabación se ve un momento distendido de la delegación que dirigía Diego Maradona . Maxi Rodríguez inicia la secuencia con la pelota y, después de que se le cae, Gutiérrez lanza: “Buenísimo Fiera, pero es el turno de Lio”. Luego, mientras Messi empieza a dominarla sentado y sin zapatillas, el propio Maxi comenta: “Dijimos que era sin zapatillas. Está más cómodo en la silla”.

"IMPOSIBLE DEJAR DE VER ESTE VIDEO" Jonás Gutiérrez compartió un recuerdo en la concentración del Mundial 2010: Messi y Maxi Rodríguez haciendo malabares con la jabulani bajo la atenta mirada suya y de Martín Demichelis. pic.twitter.com/oWtJblnLqC

La reacción del Galgo resume el asombro de quienes estaban en la habitación: “No se le cae”, dice durante el video, sorprendido por la facilidad con la que Messi controla una pelota que para muchos había sido un problema durante todo el Mundial. En los comentarios, Sergio “Kun” Agüero también dejó una frase que se volvió una de las más repetidas: “Tiene un imán en los pies”.

Gutiérrez completó el posteo con humor y también siguió jugando en los comentarios. “Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la jabulani”, escribió. Más tarde agregó: “Lo único que quiero decir es que yo no hice lo mismo o mejor xq no quería opacarlo”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

La selección argentina podría volver a reencontrarse con los hinchas en una cancha en la próxima fecha FIFA que se disputará entre septiembre y octubre.

La última vez que los simpatizantes argentinos pudieron ver a los jugadores, fue cuando llegaron al país tras la final de la Copa del Mundo 2026, donde fue derrotada por 1-0 ante España con gol de Ferran Torres en tiempo de descuento.

El conjunto que, por el momento, hasta diciembre será dirigido por Lionel Scaloni, podría optar por disputar entre dos y tres encuentros entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Hasta la fecha, las localidades que tienen la mayor chance de albergar dichos partidos son el Monumental, Córdoba y Rosario.

Previo al retiro de la máxima estrella de la "Albiceleste", Lionel Messi, se barajaba la posibilidad de dos o tres encuentros que se jugarían en China, mientras que otros destinos posibles eran Estados Unidos o Europa, pero con la convicción de realizar, al menos uno en el país, gracias a la nueva reglamentación de la FIFA que permite amistosos en diferentes continentes.

Hay futuro: la lista de jugadores que podrían formar parte del próximo ciclo mundialista de Argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en un segundo semestre revolucionado, donde logró uno de los objetivos propuestos por el plantel —llegar al último día del Mundial— pero sin poder concretar el anhelo de levantar la copa por cuarta vez.

A esto se suma la incógnita sobre el futuro del cuerpo técnico, el cual Lionel Scaloni declaró que cumplirá su contrato hasta diciembre, pero no asegura su continuidad; además, Lionel Messi puso punto final a su relación con el seleccionado.

También, desde el organismo esperan el último veredicto sobre los jugadores suspendidos por la FIFA tras el conflicto en las celebraciones de España como campeona de la máxima competencia; y, a poco más de dos semanas de que comience la ventana de amistosos internacionales, la selección aún no confirmó cuántos ni contra quién disputará los partidos correspondientes, y mucho menos sedes o venta de entradas.