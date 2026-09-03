La particular declaración de Mourinho sobre Messi y la MLS

El técnico que volvió al Real Madrid opinó sobre el jugador argentino, que puso fin a su ciclo en la selección nacional.

La decisión de Lionel Messi de alejarse de la Selección Argentina sigue generando repercusiones en el mundo del fútbol. A pocos días de que el capitán anunciara su despedida de la Albiceleste, José Mourinho se refirió al futuro del astro argentino y destacó la dimensión de una carrera que, según el entrenador portugués, será imposible de reemplazar.

Mourinho , uno de los técnicos más reconocidos de las últimas décadas, no dudó a la hora de elogiar al rosarino. Incluso admitió que resulta difícil encontrar palabras para explicar lo que Messi representa dentro de una cancha, especialmente después de lo que consiguió en el Mundial a una edad en la que pocos futbolistas continúan compitiendo al máximo nivel.

“Hablar de Messi es un asunto complicado (sonríe). No hay mucho que se pueda decir. No hay palabras que puedan describir su calidad como jugador, mismo en este Mundial, a lo que llegó con 39 años. Es de esos jugadores que echaremos de menos” , comenzó diciendo el entrenador.

La referencia de Mourinho adquiere todavía más importancia por el contexto. Messi viene de disputar el Mundial 2026 con 39 años, en lo que terminó siendo su última participación con la Selección Argentina. Después de más de dos décadas como protagonista del fútbol internacional, el delantero decidió ponerle punto final a su ciclo con la camiseta albiceleste.

Ahora, su continuidad como futbolista estará ligada al Inter Miami, donde todavía tiene contrato y afrontará los últimos años de su carrera profesional. Precisamente allí apareció una de las frases más llamativas de Mourinho, quien reconoció que tendrá que hacer un esfuerzo para seguir viendo al argentino.

“Tendremos que ver algún partido de MLS, que es una Liga que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años”, sostuvo el portugués.

La declaración provocó una particular contradicción: Mourinho reconoció abiertamente que la Major League Soccer no es una competencia de su agrado, pero al mismo tiempo dejó en claro que la presencia de Messi es suficiente motivo para seguirla.

El entrenador también puso al argentino dentro de un grupo muy reducido de futbolistas cuya ausencia se siente incluso antes de que abandonen definitivamente las canchas. Para Mourinho, Messi forma parte de una generación que marcó al fútbol mundial durante aproximadamente dos décadas.

“Hay jugadores que tú echas de menos siempre, siempre. Y este, en nuestra generación, en las últimas dos décadas más o menos, todos sabemos lo que significa”, afirmó.

Las palabras del técnico portugués reflejan el impacto que tuvo Messi más allá de sus títulos y estadísticas. Desde su aparición en Barcelona hasta su consagración definitiva con Argentina, el rosarino construyó una carrera que atravesó distintas épocas del fútbol y que lo convirtió en una referencia incluso para aquellos entrenadores que tuvieron que enfrentarlo.

Cabe recordar que Leo y Barcelona protagonizaron una de las grandes rivalidades de la historia del fútbol contra el Madrid de Mourinho y Cristiano Ronaldo.

Las palabras de Mourinho sobre Leo Messi:



"No hay palabras que puedan describir su calidad"



"Lo vamos a echar de menos, tocará ver algún partido de MLS para aprovechar ver sus últimos años" pic.twitter.com/KNp10h0jkJ — Diario SPORT (@sport) September 3, 2026

La despedida de la Selección, además, abre una nueva etapa. Messi ya no volverá a disputar una competencia oficial con Argentina, pero todavía le quedan partidos por delante a nivel de clubes. Y para Mourinho, aunque implique mirar una liga que no disfruta especialmente, habrá una razón suficiente para hacerlo: seguir viendo jugar a uno de los futbolistas más extraordinarios de la historia antes de que llegue el final definitivo de su carrera.