Cómo será el homenaje de AFA para homenajear a Messi que comenzará en Boca-Vélez

Luego de que el rosarino pusiera punto final a su ciclo en la selección mayor, habrá una despedida muy particular en cada cancha.

La histórica despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tendrá su réplica en cada rincón del ámbito local. A través de una resolución emitida en su boletín oficial este miércoles, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un homenaje institucional masivo que se llevará a cabo durante la jornada del próximo fin de semana en todas las divisionales del país.

La medida establece que en cada encuentro de las categorías masculinas y femeninas (abarcando fútbol 11, futsal y fútbol playa) se detengan las acciones al minuto 10 del primer tiempo para rendirle un minuto de aplausos al ex capitán albiceleste. El tributo comenzará de forma inmediata este mismo miércoles por la noche, durante el cruce por Copa Argentina entre Vélez y Boca en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El protocolo elevado por la casa madre del fútbol nacional exige además que los recintos que dispongan de pantallas gigantes reproduzcan un video institucional conmemorativo antes del inicio de los partidos.

El escudo más lindo de todos también quería dedicarte unas palabras, Capitán .



Gracias, una vez más. Tu legado será infinito. pic.twitter.com/3TZfqVTFLs — Selección Argentina (@Argentina) September 1, 2026

Paralelamente, la dirigencia convocó a los hinchas a sumarse desde las tribunas con ovaciones, banderas y cánticos dirigidos al astro rosarino.

La elección del minuto 10 rinde culto al legendario número que acompañó al atacante del Inter Miami a lo largo de su paso por la Albiceleste, etapa en la que se convirtió en el máximo goleador histórico (125 tantos) y en el jugador con más presentaciones oficiales (207 partidos).

El reconocimiento colectivo se organiza dos días después de que el futbolista de 39 años oficializara el cierre de su etapa en la Selección mediante una carta de despedida en sus redes sociales. Mientras la dirigencia evalúa la posibilidad de organizar un partido de despedida en el país, el certamen local se alista para expresarle su gratitud en cada cancha.

La carta de los ex combatientes de Malvinas para Messi

El Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata publicó un sentido mensaje dirigido al futbolista, en el que valoró especialmente su vínculo con la causa por la soberanía de las islas. A través de sus redes sociales, la entidad destacó el impacto que tuvo el 10 a lo largo de su carrera y, especialmente, su manera de representar el sentimiento argentino por las islas. En ese sentido, remarcaron que su figura trascendió ampliamente el ámbito deportivo.

"Llegaste hace más de dos décadas para instalarte para siempre en el corazón de todo un pueblo", expresaron en el comienzo del comunicado, en referencia al recorrido de Messi desde sus primeros años con la camiseta argentina hasta convertirse en uno de los máximos referentes de la historia del seleccionado.

El mensaje también hizo hincapié en que la relación entre el capitán y los hinchas argentinos no siempre fue sencilla. En ese sentido, los excombatientes reconocieron que al país le llevó tiempo valorar en su verdadera dimensión todo lo que Messi podía ofrecer.

"Aprendimos a quererte. No fue un camino fácil ni rápido, y te pedimos perdón por eso. Vos nos elegiste a nosotros cuando podías haber elegido otro destino, aún así tuvimos que aprender a dimensionar tu grandeza", expresaron en uno de los fragmentos más destacados del escrito.

Además de recordar su trayectoria futbolística, el Centro de Excombatientes resaltó el mensaje de perseverancia que Messi transmitió durante sus años con la Selección. Sus frustraciones, las finales perdidas y la posterior consagración mundial fueron presentadas como parte de un legado que excede los resultados.

“Desde la humildad y la dignidad de tu talento nos demostraste que siempre hay que creer, que siempre hay que volver a intentarlo y que los logros se construyen con persistencia”, escribieron.

Para la entidad, esa enseñanza quedó reflejada en el largo camino que Messi recorrió hasta conseguir los títulos más importantes con Argentina, entre ellos la Copa del Mundo, después de varios intentos fallidos.

Sin embargo, el tramo más significativo del comunicado estuvo reservado para Malvinas. Los excombatientes platenses remarcaron que el mensaje y los gestos de Messi contribuyeron a mantener vigente la cuestión de la soberanía argentina sobre las islas a nivel internacional: "No tenemos palabras suficientes para agradecerte. Vos y tus compañeros lograron volver a colocar la causa Malvinas en la primera plana de la memoria colectiva mundial, haciendo por el sentimiento de nuestra soberanía mucho más que décadas de tibia diplomacia", concluyeron.