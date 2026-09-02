Sigue el mercado de pases en River: un jugador confirmó su salida y se encamina otro fichaje

El periodo de fichajes cerró este miércoles a las 18:00 horas de Argentina, pero el Millonario aún puede fichar por la lesión de un jugador.

El mediocampista Matías Galarza Fonda se marcha de River luego de haber recibido más de un sondeo en los últimos meses y será incorporado por el Inter Miami estadounidense.

El futbolista pasará a ser compañero del astro Lionel Messi a préstamo por un año, con una opción de compra por objetivos acordada en tres millones de euros por el 50% de la ficha.

Así, el jugador que no era tenido en cuenta y tuvo idas y vueltas entre los entrenamientos en el predio de Cantilo y regresos a su país natal, dejará al “Millonario” en condición de cedido por segunda vez en apenas un año desde su llegada a la institución del barrio porteño de Núñez.

Con una relación rota con la dirigencia de River, que ni siquiera su destacada participación en la Selección paraguaya de Gustavo Alfaro logró enmendar, Matías Galarza Fonda se entrenaba diferenciado del resto del plantel y ya pudo acordar su salida del club de la banda roja.

Matías Galarza Fonda realizó una publicación en redes sociales pidiendo disculpas por su error en la eliminación de River.

En un período en el que recibió más de un sondeo inconcluso, hasta con el interés de algunos equipos europeos durante un tiempo, fue el Inter Miami quien envió una oferta satisfactoria y se quedará con el pase del futbolista en calidad de préstamo, durante un año.

La transacción incluye una opción de compra, que se convertirá en obligación en caso de que el paraguayo cumpla un objetivo: jugar el 66% de los partidos del conjunto de camiseta rosa durante la totalidad de su cesión.

Además, la misma fue fijada en un monto de tres millones de dólares por el 50% del pase y será la segunda salida del paraguayo de la institución riverplatense en poco más de un año, ya que en marzo había sido prestado al Atlanta United, del mismo país.

Surgido de las inferiores de Olimpia, club al que estuvo cerca de regresar mientras entrenaba en su país, la trayectoria del futbolista de 24 años se desenvolvió principalmente lejos de su territorio: tuvo pasos por Vasco da Gama y Coritiba de Brasil hasta llegar a Talleres de Córdoba, donde mostró su mejor versión entre 2023 y 2025.

Su breve y discutida participación en River lo tuvo en el plantel profesional durante solo ocho meses, en los que disputó 14 partidos y fue ubicado en distintos lugares del mediocampo, pero nunca pudo cumplir con la exigencia de los simpatizantes locales.

El defensor que podría llegar a River

River hará un último movimiento a pocas horas del cierre del mercado de pases en busca del compañero ideal para acompañar a Nicolás Otamendi, a pesar de que su presidente, Stefano Di Carlo, había señalado que se habían retirado del mismo luego de la llegada de Thiago Almada.

El "Millonario" se mantenía en negociaciones por las inminentes salidas de Lucas Martínez Quarta, con ofertas de Qatar e Italia, las cuales se cayeron debido a que eran para realizar un préstamo y desde el club solo aceptarían venderlo. Además, contó con el respaldo de Leonardo Ponzio. También hubo interés por Lautaro Rivero desde Emiratos Árabes para terminar de concretar la salida del zaguero.

Debido a esto, desde River decidieron que el plantel necesitaría reforzarse y buscaron cerrar a Willer Ditta, del Cruz Azul, y Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors; pero desde el club mexicano le notificaron la negativa de vender al defensor; anteriormente rechazó una oferta de 6.000.000 de dólares.

Ante este revés, el club ubicado en Núñez avanzó rotundamente por el zaguero central, de 26 años, con una primera oferta formal de 3 millones de dólares por el 50% del pase. Aunque desde la institución de La Paternal intentarán sacar el doble por el 70%, el "Millonario" intentará llevárselo por menos.

Francisco había estado en carpeta de Boca, que habría ofertado sin conseguir concretar la llegada, a lo que el defensor desmintió: “Me mandan todo el tiempo todas las noticias que salen, todo lo que aparece en redes, pero la verdad es que conmigo no se han comunicado. Sinceramente, no estoy enterado de nada. Dicen que hubo oferta, pero no hubo nada”.

A pesar de que el mercado de pases terminó este miércoles a las 18:00, River cuenta con la mala noticia sobre la lesión de Giorgio Costantini, jugador de la reserva del club; por esta razón se le otorga el beneficio de extender el tiempo límite para poder incorporar un nuevo jugador, pero solo tendrá 10 días más para poder concretarlo.