River lo compró en seis palos hace menos de tres meses y ahora se iría a préstamo

Llegó durante la pretemporada pero pudo jugar muy poco por las lesiones. Tras la salida de Coudet, también podría irse.

Lo que hace apenas unos meses parecía una apuesta para reforzar el mediocampo de River podría convertirse en un nuevo movimiento difícil de explicar en el mercado de pases . El club recibió el interés de Ajax por Mauro Arambarri , futbolista por el que desembolsó cerca de US$6 millones hace menos de tres meses , y ahora analiza las condiciones para permitir su salida.

El conjunto neerlandés ya inició conversaciones con River y pretende incorporar al mediocampista uruguayo mediante un préstamo con opción de compra . Sin embargo, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo no estaría dispuesta a aceptar cualquier fórmula y pretende que la operación incluya una obligación de compra o directamente una transferencia definitiva.

La postura busca evitar que Arambarri se marche simplemente a préstamo sin que exista una garantía de ingreso futuro para las arcas del club. Pero el escenario también expone una pregunta inevitable: ¿Cómo puede un jugador por el que River invirtió una cifra millonaria convertirse en prescindible apenas semanas después de su llegada?

Otra decisión cuestionable en la que intervino Pablo Longoria, director deportivo.

Arambarri, de 31 años, había arribado a Núñez como una de las apuestas del mercado y con el objetivo de darle experiencia y equilibrio a la mitad de la cancha. Sin embargo, su adaptación no habría respondido a las expectativas, ya que jugó poco y también se lesionó.

El interés del club de Ámsterdam no es casual. Míchel, entrenador del Ajax, se comunicó personalmente con Arambarri para explicarle el proyecto deportivo y transmitirle su intención de contar con él. Ese contacto podría tener peso en la decisión del futbolista, mientras las instituciones continúan discutiendo los términos de la operación.

Desde River pretenden que una eventual salida tenga un beneficio económico acorde con la inversión realizada. Por eso, la dirigencia no quiere desprenderse del uruguayo mediante un préstamo sin compromisos posteriores y evalúa únicamente una cesión con obligación de compra o una venta definitiva.

El problema, además, no es solamente financiero. Si Arambarri se marcha, River perderá una alternativa para un mediocampo que ya necesita variantes, por lo que la dirigencia deberá evaluar también el impacto deportivo de dejar salir a un jugador incorporado hace menos de tres meses.

La situación genera todavía más ruido porque la llegada del uruguayo había demandado una inversión importante y se produjo después de un análisis del mercado en el que River decidió apostar por su experiencia en el fútbol europeo. Ahora, con apenas unas semanas en el plantel, el mismo futbolista podría estar preparando su salida.

La negociación con Ajax todavía no está cerrada. El club neerlandés deberá modificar su propuesta si quiere convencer a River, mientras que en Núñez mantienen como condición una obligación de compra en caso de préstamo o una venta definitiva.

Mientras tanto, el caso Arambarri vuelve a poner bajo la lupa las decisiones de la dirigencia en un mercado de pases en el que River viene realizando numerosos movimientos. Pagar alrededor de US$6 millones por un futbolista y evaluar su salida menos de tres meses después es, como mínimo, una situación que obliga a pedir explicaciones. Más aún si el mediocampista termina dejando el club sin siquiera haber tenido el tiempo suficiente para demostrar si la apuesta realmente podía funcionar.