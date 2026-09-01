Chau, Pipo: los dirigentes de San Lorenzo echaron a Gorosito

Tras la derrota contra Instituto en Córdoba, el lunes por la noche, el entrenador había dicho que quería seguir.

La derrota ante Instituto terminó de sentenciar el ciclo de Néstor Gorosito en San Lorenzo . Luego de la caída por 1-0 en Alta Córdoba, que dejó al equipo en la anteúltima posición de la Zona A del Torneo Clausura , la dirigencia mantuvo una reunión y tomó la decisión de finalizar el vínculo con el entrenador.

El segundo ciclo de Pipo al frente del Ciclón llegó así a su fin después de apenas ocho partidos , con un balance negativo y sin poder encontrar regularidad. El equipo también quedó eliminado de la Copa Argentina , donde perdió por penales frente a Deportivo Riestra en los dieciseisavos de final.

En el campeonato local, los números fueron determinantes para explicar la salida: San Lorenzo consiguió apenas siete puntos en siete fechas , producto de dos triunfos, un empate y cuatro derrotas . Entre los resultados adversos aparece además un golpe especial para el club: la derrota por 2-0 frente a Huracán , que significó el final de un invicto de 25 años como local ante el Globo en el Nuevo Gasómetro .

La última caída, frente a Instituto, terminó de profundizar la crisis futbolística. Después del encuentro, Gorosito había descartado públicamente la posibilidad de dar un paso al costado y se había mostrado confiado en poder revertir la situación con la llegada de Facundo Farías, incorporado a préstamo desde Estudiantes.

"Será extraordinario si puede jugar porque le va a cambiar completamente la cara al equipo", había expresado el entrenador en conferencia de prensa, en referencia al delantero.

Sin embargo, la postura de Pipo no coincidió con la decisión de la dirigencia, encabezada por el presidente Marcelo Culotta.

La reunión realizada este miércoles definió su salida y San Lorenzo deberá comenzar ahora la búsqueda de un nuevo técnico para intentar enderezar un semestre que comenzó con demasiadas dificultades.

Los números del segundo ciclo de Gorosito

Gorosito había regresado al banco de San Lorenzo luego de la salida de Gustavo Álvarez, pero su nueva etapa tuvo poco margen para consolidarse.

El recorrido comenzó con la eliminación ante Deportivo Riestra por penales, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Luego llegaron las derrotas ante Lanús (0-1) y Central Córdoba (0-1), intercaladas con el triunfo 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza.

Más tarde llegó uno de los golpes más fuertes: el 0-2 ante Huracán, seguido por la victoria 1-0 contra Unión y el empate sin goles frente a Estudiantes de Río Cuarto.

La derrota por 1-0 ante Instituto fue el último partido de Gorosito como entrenador del Ciclón.

Así, el balance final de su ciclo quedó conformado por dos victorias, un empate y cinco derrotas, contando la eliminación de la Copa Argentina. Ahora, mientras el equipo intenta salir de la parte baja de la tabla, la dirigencia deberá resolver quién será el encargado de asumir un plantel que necesita una reacción inmediata.