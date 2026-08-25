El ex compañero de Messi, buscado por Boca y River, que jugará con Del Prete en San Lorenzo

Un joven futbolista, que compartió con el astro rosarino, se sumará al Ciclón. El particular acuerdo entre clubes.

San Lorenzo se lleva a una "Joya" para su plantel. Luego de negociaciones con un club de importante alcance a nivel nacional como internacional, el Cuervo cerró la llegada de un excompañero de Lionel Messi , que fue buscado por Boca y River en varias oportunidades.

De esta manera, el elenco azulgrana contará con un importante jugador para salir de la parte baja del grupo A del Torneo Apertura. A su lado estará el delantero cipoleño Gustavo Del Prete , quien llegó esta temporada al club.

Según trascendió en la información, Facundo Farías , futbolista que brilló en su paso por Colón de Santa Fe con el que consiguió salir campeón del fútbol argentino en 2021 (Copa de la Liga), se sumará al club que dirige Néstor 'Pipo' Gorosito.

Con pocos minutos en Estudiantes de La Plata, ambos clubes acordaron un préstamo de doce meses con opción de compra, de tres millones de dólares por el 70% del pase, del delantero de 23 años que sufrió una grave lesión durante su estadía en el Inter Miami donde compartió club con Lionel Messi.

Según se supo acordaron que pagarán el salario a medias: San Lorenzo le pagará el 60% del sueldo, mientras que el Pincha tendrá que hacerse cargo del resto.

Luego del empate con Estudiantes Río Cuarto, Pipo Gorosito fue claro sobre el jugador: "Es de los mejores jugadores del futbol argentino". De esta manera, si se concretan las negociaciones, el jugador será compañero del cipoleño Gustavo Del Prete, quien llegó libre al club hace apenas un mes.

Boca anunció que se van dos jugadores que no eran tenidos en cuenta por Arruabarrena

Rodolfo Arruabarrena ya le dio una impronta al equipo luego de meses, o hasta incluso años, tuvo un rendimiento complejo que le trajo varios dolores de cabeza a los hinchas. Sin embargo, Boca aún sigue definiendo el equipo debido a que todavía tiene posibilidades de contratar nuevos jugadores.

Después de ser franco con jugadores como Edinson Cavani, Ander Herrera y otros jugadores que se vieron obligados a salir si querían sumar minutos, el entrenador sigue dejando salir a futbolistas que no serán tenido en cuenta. Este lunes el club anunció la salida de dos jugadores más.

Cuáles son los jugadores que se despidieron de Boca

Marcelo Weigandt : El lateral derecho se sumó a Liga Deportiva Universitaria de Quito a préstamo, con una opción de compra. En caso de alcanzar objetivos acordados en la oferta, la adquisición será obligatoria si se registran determinados objetivos. “Es un club muy grande, es el ‘Rey de Copas’ de Ecuador. Me sedujo mucho que están jugando la Copa Libertadores, también tienen un gran plantel”, dijo sobre el elenco ecuatoriano que juega el trofeo más importante a nivel internacional. ¡MUY FELIZ DE ESTAR EN EL REY DE COPAS!



Marcelo Weigandt ya se encuentra en Quito, habló de su reto con #LDUQ y luego se preparará para firmar su contrato.



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: El lateral derecho se sumó a a préstamo, con una opción de compra. En caso de alcanzar objetivos acordados en la oferta, la adquisición será obligatoria si se registran determinados objetivos. “Es un club muy grande, es el ‘Rey de Copas’ de Ecuador. Me sedujo mucho que están jugando la Copa Libertadores, también tienen un gran plantel”, dijo sobre el elenco ecuatoriano que juega el trofeo más importante a nivel internacional. Mauricio Benítez: el jugador fue transferido al Royal Antwep FC de Bélgica, club en el que jugó la última temporada a préstamo. La misma se dio a cambio de 2.5 millones de dólares, sumado a 500 mil si se cumplen ciertos objetivos. Como ganancia a futuro, el xeneize conservará el 20% de una venta a futuro.

Cabe recordar que el mediocampista surgió de las inferiores del club, con la que consiguió el título en la novena y sexta categoría. Fue campeón en Copa Libertadores e Intercontinental en Sub-20 en 2023.