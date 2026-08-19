"Si Argentina llegó a la final fue gracias a Messi": la sentencia de un español sobre la Selección en el Mundial

Un histórico exjugador de España habló sobre el rendimiento de la Selección y elogió a Messi.

La Selección argentina caminó al ritmo de Lionel Messi en el Mundial 2026, que no hizo notar sus 39 años y tampoco dejó dudas en medio de un momento complejo a nivel emocional por el momento que atravesaba su padre Jorge , quien murió semanas posteriores al certamen . El mundo se deshizo en elogios para el astro rosarino por lo exhibido en el campo de juego.

A un mes de la final del certamen ecuménico, siguen apareciendo elogios para el capitán del seleccionado argentino y cierta crítica para quien defendía el título conseguido en el 2022. En las última horas un histórico exjugador español fue contundente con sus palabras.

"Leo, mucha fuerza, mucho ánimo. Se lo he dicho en privado. Toda la gente que le queremos estamos con él y su familia", comenzó diciendo en una ronda de prensa con múltiples medios que organizó la cadena ESPN.

Luego, se metió de lleno en el rendimiento de Messi y el seleccionado: "Me parece increíble lo que ha hecho con 39 años. Es el líder absoluto y, si Argentina llegó a la final, fue gracias a Messi, porque Argentina no fue muy regular. Pero en los últimos 30 minutos de cada partido Leo cogía responsabilidad, incluso en la final, donde España fue superior. Tuvieron ocasiones en los últimos minutos y fueron peligrosos", soltó.

Para cerrar, dijo: "Para mí es el mejor de la historia y un ejemplo para todos los jóvenes que empiezan".

Chiqui Tapia estalló de furia con una dura carta por las "teorías conspirativas" sobre la final del Mundial 2026

Claudio Tapia, la máxima autoridad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lanzó un explosivo posteo en sus redes sociales sobre las "teorías conspirativas" que se generaron por el bajo rendimiento de la Selección argentina y el sometimiento ante una España superior en la final del Mundial 2026. Aquellas teorías que intentaron encontrar una respuesta a la final perdida, fueron el blanco de crítica y enojo por parte del presidente de la asociación.

A través de un extenso escrito en un posteo a través de Instagram, Tapia consideró a las teorías que coparon las redes sociales días posteriores a la final como una "mentira, operación y una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado".

En su relato soltó: "Porque equivocarse puede pasar. Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada". A su vez, pidió que se disculpen: "A todos ellos: háganse cargo. No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada. Y aunque ahora quieran evitar los comentarios, los reclamos o los reproches de la gente por todas las mentiras que dijeron, no van a poder borrar lo que hicieron. Porque hay palabras que tienen consecuencias y acusaciones que dejan marcas. De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve".

LA CARTA COMPLETA DEL CHIQUI TAPIA

Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado. Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: “Nos equivocamos”. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo.

Porque equivocarse puede pasar. Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada.

Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones.

A todos ellos: háganse cargo.

No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada.

Y aunque ahora quieran evitar los comentarios, los reclamos o los reproches de la gente por todas las mentiras que dijeron, no van a poder borrar lo que hicieron. Porque hay palabras que tienen consecuencias y acusaciones que dejan marcas.

De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve.

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No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado. Y mucho menos se vuelve de hacerlo sin una sola prueba para después, cuando la mentira queda expuesta, elegir el silencio.

Pidieron explicaciones cuando no tenían una sola prueba. Señalaron a jugadores que estaban dejando la vida. Alimentaron una mentira y la instalaron como verdad. Ahora den ustedes las explicaciones. Porque la grandeza también está en reconocer una equivocación. Y cuando se acusa, se miente y se lastima públicamente a quienes dejaron todo por esta camiseta, pedir disculpas no es un favor.

Es una obligación.

Y hay algo más: ¿Cómo vuelven a sus casas después de haber hecho todo esto? ¿Cómo miran a sus hijos a los ojos y les hablan de honestidad, de respeto, de dignidad? ¿Cómo les enseñan que hay valores que deben defenderse, si cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo eligieron mentir, señalar y esconderse?

Los valores no se negocian.

Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa.

Mientras tanto, los jugadores, el cuerpo técnico y todos los colaboradores siguen con la frente en alto.

Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie.

Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar.

Los que mintieron, sí