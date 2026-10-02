Cómo será el escandaloso viaje de Burkina Faso antes del partido ante la Selección Argentina: los detalles

La llegada de Burkina Faso al país quedó envuelta en un inesperado conflicto logístico a pocas horas del amistoso con la Selección Argentina . El periodista francés Romain Molina contó en TN que la delegación africana tuvo serios inconvenientes para trasladarse desde Marruecos hasta Buenos Aires. La situación incluyó el enojo de los futbolistas, discusiones por las condiciones del viaje y hasta la intervención del ministro de Deportes del país.

Según explicó el comunicador, la AFA contrató a la agencia Eurodata, perteneciente al agente FIFA Jairo Pachón, para organizar los amistosos. El acuerdo establecía que Argentina se haría cargo de los gastos de traslado y estadía , pero bajo una modalidad de vuelos comerciales de bajo costo. Burkina Faso había aceptado esas condiciones, aunque los jugadores cuestionaron el extenso itinerario que debían realizar para llegar al territorio albiceleste.

El plantel se encontraba en Casablanca luego de disputar un encuentro por las Eliminatorias para la Copa Africana. Los futbolistas debían afrontar un viaje de unas 25 horas, con conexiones desde Costa de Marfil hacia París y posteriormente rumbo a la Argentina, todo en clase turista. De acuerdo con Molina, los jugadores hicieron las valijas en dos oportunidades, pero se negaron a abandonar el hotel al considerar que el recorrido era excesivo. Además, reclamaron algún tipo de reconocimiento económico por el compromiso.

BURKINA FASO TODAVÍA NO SALIÓ DE ÁFRICA Y PELIGRA EL AMISTOSO DE MAÑANA ANTE LA SELECCIÓN ARGENTINA. Habían acordado una serie de condiciones que la AFA iba a brindar, PERO FINALMENTE NO CONCRETÓ. Los jugadores decidieron DEMORAR EL VIAJE HASTA QUE SE CUMPLA LO… pic.twitter.com/fMxidqQ2E8

La situación se agravó porque, siempre según el galo, la Federación de Burkina Faso conocía las condiciones del contrato desde semanas atrás, pero no se las había comunicado al plantel. Algunos futbolistas incluso decidieron abandonar la convocatoria. Ante el conflicto, el ministro de Deportes se presentó personalmente en el hotel de concentración para intentar destrabar las negociaciones y convencer a los jugadores de continuar con el viaje hacia Buenos Aires.

Cuál fue la decisión de la AFA para destrabar el conflicto

Finalmente, la solución fue contratar de urgencia un vuelo chárter directo desde Casablanca. La aeronave de la compañía iFly permitió resolver el traslado, aunque implicó un gasto extraordinario que, según la información difundida por Molina, rondó los 500.000 dólares. El episodio generó preocupación porque Burkina Faso debía enfrentar a la Argentina apenas un día después, en el estadio Monumental, dentro de la fecha FIFA de octubre.

#ALERTA | BURKINA FASO LLEGARÁ AL PAÍS EN EL MEDIODÍA DEL SÁBADO Y NO CORRE RIESGO EL AMISTOSO ANTE ARGENTINA



Esta madrugada, la selección africana saldrá en vuelo charter desde Marruecos y arribará a Ezeiza alrededor de las 13:15 horas, según pudo saber @okdobleamarilla… pic.twitter.com/iclrLkwMCZ — doble amarilla (@okdobleamarilla) October 2, 2026

El problema tampoco habría sido exclusivo de los burkineses. Mauritania también cuestionó las condiciones de traslado y optó por contratar un vuelo privado para evitar un recorrido de entre 20 y 25 horas. En ese caso, la federación acordó que se le reembolsara solamente el valor correspondiente a los pasajes comerciales previstos originalmente. Benín, próximo rival de Argentina, consiguió llegar al país, aunque lo hizo con varias ausencias en su plantel. Así, la organización de los amistosos quedó en el centro de la escena antes de los compromisos de la Albiceleste.