Con un cabezazo letal de Di Lollo, Boca le gana a Unión en la Bombonera

El Xeneize, que viene de ganarle el clásico a San Lorenzo, quiere seguir vivo en todos los frentes de la mano del Vasco Arruabarrena.

Durante los primeros 15 minutos Boca se mostró superior, pero sin lograr profundizar sus ataques y poco fino en el último pase. La aproximación más clara fue de Miguel Merentiel, quien fue el destinatario de un centro a media altura de Sebastián Villa, pero que no pudo darle destino de arco a su remate.

Cuando pasaba poco y parecía que iba a ser complicado que se rompiera el cero, Leandro Paredes frotó la lámpara en una acción de pelota parada. Lautaro Di Lollo apareció desde atrás para impulsarse en el aire y sacar un cabezazo certero que se convirtió en el 1-0 xeneize. Con apenas algo de empuje, a los del Vasco Arruabarrena les alcanzaba para ganar.

A partir de allí, el local mejoró su prestación y se pareció más a lo que venía mostrando en los últimos compromisos. La Bestia tuvo una chance más, Santiago Ascacíbar erró una clarísima al lado del arco y Villa probó desde media distancia tras enganchar para su zurda y sacar un latigazo. Sobre el cierre de la primera parte, el club azul y oro dominaba con tranquilidad.

¡¡EL HOMBRE DEL MOMENTO MARCÓ EL PRIMERO DEL XENEIZE!! LAUTARO DI LOLLO GANÓ POR ARRIBA Y FIRMÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE UNIÓN EN LA BOMBONERA. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/sUlagt5bCp

ALAN SE ANIMA EN LA BOMBONERA: Velasco utilizó como recurso una rabona y habilitó a Villa... ¡Casi termina en gol de Ascacíbar para Boca!



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En el complemento, Boca siguió siendo una tromba. Apenas salido del vestuario, el anfitrión construyó una linda jugada que terminó en los pies de Ascacíbar, pero el ex Estudiantes disparó al cuerpo de Matías Mansilla. Al rato, Alan Velasco, de buen partido, intentó desde lejos y su prueba pasó a centímetros del palo del golero.

La previa de Boca-Unión

En medio de la fecha FIFA, Boca recibe a Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura: el árbitro del compromiso, que se lleva a cabo en La Bombonera, es Sebastián Martínez, con Sebastián Bresba secundándolo desde el VAR. La transmisión del pleito está a cargo de ESPN Premium.

Formación de Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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Formación de Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Mauro Luna Diale. DT: Leonardo Madelón.