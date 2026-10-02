Arranca la fecha 11 del Torneo Clausura: un viernes con Boca protagonista y un finde agitado

El torneo doméstico vuelve a la acción mientras las miradas están puestas en los amistosos de Argentina y la despedida de Messi. Cuándo juega River y el resto de los 'cinco grandes'.

La Liga Profesional Argentina (LPF) retoma sus actividades este viernes con importantes duelos programados para este fin de semana. El encuentro que protagonizará Independiente de Avellaneda frente a Instituto de Córdoba, desde las 19.15, será el encargado de abrir la fecha 11 mientras que Boca , que viene de un partido épico ante Racing , disputará el segundo turno del día frente a Unión de Santa Fe en La Bombonera.

Mientras las miradas están puestas en los partidos amistosos de la Selección argentina (sábado ante Burkina Faso y martes ante Benín, en la despedida de Messi del seleccionado), el torneo doméstico continúa. El xeneize este viernes, mientras que River jugará la próxima semana debido a que solo disputa este único certamen.

19.15 Independiente-Instituto (Zona A)

21.30 Boca-Unión (Zona A)

(Zona A) 21.30 Ind. Rivadavia Mza.-Gimnasia (Zona B)

Sábado 3 de octubre

14.45 Defensa y Justicia- San Lorenzo (Zona A)

(Zona A) 17.00 Atlético Tucumán-Barracas Central (Zona B)

17.00 Newell's-Lanús (Zona A)

Domingo 4 de octubre

14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B)

17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal)

19.15 Argentinos – Tigre (Zona B)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B)

Lunes 5 de octubre

16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

– Gimnasia (Mza.) (Zona A) 19.00 Vélez – Platense (Zona A)

21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B)

Miércoles 14 de octubre

19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports)

Todo definido: así quedaron las semifinales de la Copa Argentina tras la eliminación de Estudiantes

La Copa Argentina tiene todo definido. Con la victoria de Platense por la mínima ante Estudiantes de La Plata consumada, el certamen federal del fútbol argentino ya conoce quiénes son los cuatro equipos que siguen batallando por quedarse con el título que, más allá del prestigio, tiene es importante por la plaza que otorga para la Copa Libertadores.

Cómo quedó el cuadro de semifinales

Una de las llaves tendrá a Boca como protagonista luego de obtener la clasificación de forma heroica ante Racing en una noche que pintaba ser oscura. Perdía 2-0 pero en una ráfaga de 30 minutos, el delantero Enner Valencia brilló con tres goles agónicos que hicieron delirar al público en el Gigante de Arroyito.

Frente al equipo que lidera futbolísticamente Leandro Paredes estará Banfield. El Taladro llega después de ganarle a Deportivo Riestra desde el punto de penal luego de empatar 1-1 en los 90 minutos. Sacó pecho desde los 12 pasos y logró meterse en la penúltima instancia previa al título.

La otra llave, que determinará quién será rival de uno de los dos mencionados en la final, está integrada por Atlético Tucumán, quien superó a Independiente Rivadavia, y Platense, que logró meterse en semis tras vencer a Estudiantes de La Plata.

Los cruces

Boca vs Banfield (fecha, horarios y estadio a confirmar)

vs (fecha, horarios y estadio a confirmar) Atlético Tucumán vs Platense (fecha, horarios y estadio a confirmar)

Cuándo es la final y dónde

Se disputará el 4 de noviembre, en un estadio a confirmar.