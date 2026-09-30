La promesa de Boca, Leonel Flores, deslumbró en su debut con la Selección Argentina

El delantero de Boca ingresó en el tramo final del 4-0 en Córdoba y participó en la jugada que terminó en el último gol.

El pibe de Boca Predio hizo su debut absoluto con la albiceleste.

Leonel Flores tuvo este miércoles su debut absoluto con la Selección Argentina en la goleada 4-0 ante Bolivia , disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba . El delantero de Boca , de apenas 19 años, ingresó durante el segundo tiempo y sumó sus primeros minutos con la camiseta albiceleste.

Con el partido ya encaminado, Lionel Scaloni comenzó a modificar el equipo y darle rodaje a varios futbolistas convocados para esta nueva etapa. Flores entró a los 35 minutos del complemento en reemplazo de Exequiel Palacios , concretando así su primera presentación en la Selección mayor.

El debut de Leo Flores en la Selección. 19 años, qué talento. @JV_Comps . pic.twitter.com/iNGIvAooii

El atacante llegó a esta convocatoria después de comenzar a ganar protagonismo en Boca, donde acumula 17 partidos oficiales y dos goles. Su aparición en Córdoba significó un nuevo paso en una carrera que todavía está dando sus primeros capítulos a nivel profesional.

Flores no necesitó demasiado tiempo para intervenir en una acción importante. A los 41 minutos, avanzó por el sector izquierdo y buscó a José Manuel López. El delantero ganó una pelota dividida, recuperó el control y definió con un puntinazo cruzado para establecer el 4-0 definitivo.

¡EL FLACO LÓPEZ Y SU PRIMER GOL EN LA SELECCIÓN!



A los 86', puso el 4-0 para Argentina ante Bolivia. pic.twitter.com/tYSxaIChlh — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

Argentina cerró así su primera presentación después del Mundial 2026 con una formación ampliamente renovada durante los últimos minutos y con oportunidades para varios jugadores que intentan instalarse dentro del nuevo ciclo.

Los otros debutantes de la Selección Argentina

El encuentro ante Bolivia también dejó otros cuatro estrenos absolutos bajo la conducción de Scaloni. Román Vega, lateral del Zenit, fue el primero de la jornada y se convirtió en el debutante número 66 de la era del entrenador.

Posteriormente también tuvieron sus primeros minutos Santiago Simón, Ezequiel “Equi” Fernández y Valentín Gómez, quienes ingresaron durante el complemento.

Con estas cinco nuevas apariciones, la cantidad de futbolistas que debutaron con Scaloni desde su llegada al seleccionado en 2018 ascendió a 70.

Para Flores, la noche tuvo un significado especial: pasó de dar sus primeros pasos en Boca a compartir cancha con la Selección mayor y formar parte de una victoria que marcó el inicio de una nueva etapa para Argentina.

¿La figura de la nueva era?: el golazo de Nico Paz para el 2 a 0

Nico Paz amplió la ventaja de la Selección Argentina ante Bolivia y convirtió el 2-0 en el amistoso disputado este miércoles. El mediapunta del Como apareció a los 29 minutos del primer tiempo para marcar el segundo tanto de la Albiceleste.

El gol llegó en un tramo en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni tenía el control del partido y manejaba la posesión con comodidad. Paz aprovechó la jugada para definir por arriba del arquero, luego de un pase magistral de Exequiel Palacios, y así darle mayor tranquilidad al conjunto nacional antes de la media hora.

Con el 2-0, Argentina pudo administrar el ritmo con una diferencia más amplia, mientras que Bolivia quedó obligada a adelantar líneas para intentar descontar. La aparición de Nico Paz volvió a darle protagonismo a uno de los futbolistas jóvenes que busca consolidarse dentro de la estructura de la Selección.