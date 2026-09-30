Nueva era en la Selección Argentina: la primera formación que eligió Scaloni sin Messi

La Albiceleste enfrenta a Bolivia en Córdoba, en lo que será el primero de los tres amistosos que disputará en esta fecha FIFA.

La Selección Argentina enfrenta a Bolivia esta noche desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, por el primer amistoso de la triple fecha FIFA. Lionel Scaloni sorprendió incluyendo en el once titular a Gianluca Prestianni y a Román Vega .

El once confirmado de Argentina ante Bolivia será: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Prestianni , del Benfica , aparece como la gran novedad en el combinado nacional, puesto que hasta ahora no había sido nombrado como una posibilidad según los ensayos en el predio de Ezeiza. En un principio, había estado Matías Soulé en el radar.

El plan de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA.

Por otro lado, también se había especulado con la inclusión de Franco Mastantuono, si se tienen en cuenta los primeros entrenamientos de la semana pasada. Sin embargo, el propio Scaloni descartó en conferencia de prensa que Paz y Mastantuono jugaran juntos por ahora.

En el caso de Vega, del Zenit, si bien también es una novedad, había sido parte de los titulares en un ensayo en el que el DT probó la línea de cinco. El ex Argentinos le ganó la pulseada tanto a Medina como al propio Nicolás Tagliafico.

El amistoso con Bolivia genera mucha expectativa porque se trata del primer partido en la era pos-Messi, aunque el astro rosarino estará presente en el duelo con Benin para retirarse oficialmente de la Selección Argentina.

Si bien todavía no oficializó su continuidad, todo está dado para que Scaloni continúe al frente del combinado nacional hasta, al menos, la Copa América de 2028.

La Selección Argentina deberá jugar las Eliminatorias 2030 a pesar de estar clasificada al Mundial

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 mantendrán su tradicional formato de todos contra todos a 18 fechas, pero con un escenario inédito: Argentina, Uruguay y Paraguay competirán en el torneo pese a estar ya clasificadas por albergar los partidos inaugurales de la cita máxima.

Según le comunicó la FIFA a la Conmebol, la participación de estos tres seleccionados no liberará cupos adicionales para la región, algo que garantizará que sumen rodaje competitivo sin afectar su boleto asegurado.

De esta manera, los seis cupos y medio asignados habitualmente a Sudamérica se reestructurarán: con tres selecciones confirmadas junto a los otros anfitriones (España, Portugal y Marruecos), las tres plazas directas restantes y el cupo para el repechaje intercontinental se disputarán exclusivamente entre las siete federaciones restantes de Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela.

Aunque existen posturas para postergar el inicio a septiembre, la fecha tentativa para el arranque del certamen continental está fijada para la ventana FIFA de fines de marzo de 2027, en coincidencia con los primeros amistosos posteriores a la Copa del Mundo 2026.

La comunicación oficial entre las diez federaciones sudamericanas se formalizará tras una reunión clave programada dentro de tres semanas.

En paralelo, la organización del Mundial 2030 —previsto para junio y julio de ese año— mantiene definiciones pendientes por parte de la FIFA.

Aún resta confirmar el calendario definitivo, la sede de la gran final y la resolución sobre la propuesta presentada en marzo de 2025 para ampliar la cantidad de participantes a 64 seleccionados.