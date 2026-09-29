La figura del Mundial: Vozinha contó que luego de saltar a la fama, atraviesa un drama preocupante

El arquero, que destacó en la histórica actuación de Cabo Verde en la Copa del Mundo, vive un difícil momento en su carrera.

Josimar Évora Dias, más conocido como Vozinha , fue una de las grandes figuras del Mundial 2026, siendo el estandarte de la selección de Cabo Verde , la sorpresa de la Copa. Sus actuaciones lo hicieron saltar a la fama, llegando a acumular más de un millón de seguidores en redes sociales y firmando contrato con Colo Colo en Chile.

Sin embargo, el arquero del equipo chileno confesó en una entrevista al medio The Observer, que extraña su vida de antes: "Si me dieran a escoger entre la vida que tenía y la que tengo, escogería la de antes".

Los motivos de esta preferencia fueron explicados por el lado negativo de la fama : "Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o me pide un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto".

Después del Mundial no todo ha sido lo mejor para Vozinha. pic.twitter.com/kc6v0bUDL3 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 29, 2026

El mal momento de la carrera de Vozinha

Tras su gran rendimiento en la Copa del Mundo, en la que incluso fue la gran figura de Cabo Verde contra España (en el 0-0 del debut) y la selección argentina, en la ajustada derrota por 16avos de final, Colo Colo rompió el mercado al anunciar la contratación del arquero de 40 años.

Incluso hace algunas semanas, recibió la increíble noticia de su nominación al Trofeo Lev Yashin, que se entrega al mejor arquero del año en la gala del Balón de Oro. Comparte la terna con: Dibu Martínez, Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov y Unai Simón.

A pesar de esto, su rendimiento en Chile no está siendo el esperado: jugó apenas tres partidos de titular desde su llegada, y se dice que a fin de año el club podría rescindir su contrato si no alcanza un porcentaje de encuentros disputados.

¡¡EL EFECTO MUNDIAL SE ESTÁ APAGANDO!!



Informa Nahuel Ferreira que a Vozinha le duró poco el impacto de su actuación en el Mundial.



Sus pocas apariciones con Colo-Colo dejaron MÁS DUDAS QUE CERTEZAS y, en su regreso a la selección de Cabo Verde, tampoco logró… pic.twitter.com/GUcdF3VJ8c — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) September 26, 2026

Además, en la actual fecha FIFA, cometió dos errores groseros atajando en Cabo Verde: ante Malí tuvo una mala salida que terminó en gol del rival y ante Ruanda calculó mal un centro y le dieron vuelta el resultado a su selección.

NUEVO ERROR DE VOZINHA EN LA DERROTA DE CABO VERDE EN LA COPA AFRICANA. pic.twitter.com/hsymSHuNMT — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 29, 2026

La historia de Vozinha

Su historia está marcada por el esfuerzo y la perseverancia. De niño creció lejos de sus padres y fue criado principalmente por sus abuelos. De hecho, el origen de su apodo 'Vozinha' ('abuelita', traducido del portugués) está relacionado con esa etapa de su vida: según él mismo contó, cuando sufría golpes jugando fútbol corría a refugiarse con su abuela, situación que terminó dándole el sobrenombre que hoy lleva en la espalda.

Antes de convertirse en el héroe de Cabo Verde en el Mundial, Vozinha recorrió un largo camino. Comenzó su carrera en Batuque FC, pasó por Mindelense y posteriormente emigró para jugar en Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia.

Esa experiencia internacional le permitió a Vozinha acumular cientos de partidos y convertirse en una de las figuras históricas de la selección de Cabo Verde, donde ya lleva más de 90 partidos disputados.