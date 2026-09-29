Scaloni habló de su continuidad y reveló quiénes serán los nuevos capitanes de la Selección Argentina.

La Selección Argentina se prepara bajo las órdenes de Lionel Scaloni para el duelo ante Bolivia del miércoles en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. En ese contexto, el entrenador dio una conferencia de prensa en la que habló sobre las charlas para renovar el contrato y el futuro del equipo de la Albiceleste.

Scaloni comenzó la conferencia con la prensa hablando sobre la renovación de su contrato: "Cada vez que vengo tengo una reunión con Tapia. Nos juntamos y charlamos un rato para ver si podemos seguir avanzando. La verdad es que recién empezamos y la predisposición está de ambas partes. Intentaremos volver a juntarnos y cuando tengamos algo para decir lo comunicaremos. Las ganas están". "Hasta el 31 de diciembre estoy acá y los rumores son rumores. Nadie de River habló conmigo y no voy a escuchar a nadie. No es cierto", sostuvo y conluyó sobre el tema: "No sé si la decisión de mi continuidad se dará en esta fecha FIFA. No creo que den los tiempos".

"Mi continuidad no pasa porque Messi o los jugadores me pidan seguir. Se lo agradecería, pero no me cambia. Se agradece sinceramente, pero lo más importante es querer seguir", finalizó al respecto.

En tanto, dijo que todavía Walter Samuel no le confirmó si continuará en el CT desde diciembre: "El Cabezón (Walter Samuel) ya nos dio una muestra de lo que representa la Selección para él cuando rechazó una oferta de Inter para estar en el Mundial. Además de ser importantísimo es mi amigo y quiero lo mejor para él. Él tiene las puertas abiertas, pero todavía no tengo ninguna novedad. Si se va es una gran pérdida. Es un amigo y le deseo lo mejor".

La decisión por el número 10 y los nuevos capitanes de la Selección

Lionel Scaloni reveló que nadie utilizará la camiseta número 10 que deja vacante Lionel Messi: "En estos partidos no tenemos obligación así que no le vamos a dar la camiseta a nadie. La idea es que se la quede uno, con lo lindo que es llevarla. Todavía no lo decidimos".

Sobre quienes llevarán la cinta en el campo de juego, reveló: "El capitán ya era Cuti (Romero) después de Leo y Ota. El segundo va a ser Dibu (Martínez) y el tercero, Lautaro (Martínez)". "Cuti además de ser un gran jugador puede llevar adelante la responsabilidad de la cinta. Todos querrán imitar a él. Tendrá que mejorar en muchas cosas. Todos sabemos que es muy voluntarioso, para no decir otra cosa. Tendrá que mejorarlo de ahora en adelante. Vemos que puede hacerlo. Pensamos que siempre va a estar adentro defendiendo a la camiseta de la Selección", remarcó sobre el defensor.

El plan de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA.

Consultado sobre algunos de los convocados, dijo: "A Soulé y a Simón ya los conocemos. Los tuvimos en juveniles y demuestran querer estar con unas ganas bárbaras. Tendrán su posibilidad de jugar. La semana fue tan buena que se ganaron un día más de descanso". "La renovación es obligada. Van cumpliendo años y los chicos de atrás van empujando, pero no regalamos nada. El que debuta es porque se lo merece. Seguirá pasando", dijo sobre los nuevos jugadores que se van sumando en las convocatorias.

También se refirió a la sanción a Leandro Paredes: "No hablé con él. Él pertenece a la Selección. Por lo que nos dio, porque es un histórico y lo queremos. No volví a hablar con él y con ninguno. Las puertas están abiertas. Lamentablemente no vamos a poder contar con él en estos partidos. Si cuando esté disponible está en este nivel será tenido en cuenta".