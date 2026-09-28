El Starship de Elon Musk aterrizó en medio de una bola de fuego tras un vuelo de prueba

El megacohete de SpaceX cumplió una nueva etapa de su desarrollo y llevó a bordo satélites Starlink de última generación durante la misión.

El megacohete Starship de Elon Musk durante una nueva prueba de vuelo de SpaceX.

El megacohete Starship de Elon Musk realizó un nuevo vuelo de prueba, en una misión que volvió a poner a prueba el desarrollo del gigantesco vehículo espacial de SpaceX . El ensayo forma parte del proceso de perfeccionamiento del sistema y permitió evaluar su comportamiento durante las distintas etapas del recorrido, obtener nuevos datos técnicos y detectar aspectos que deberán ser ajustados antes de avanzar hacia futuras misionesa la Luna y Marte .

Durante el decimocuarto vuelo de prueba, el Starship desplegó satélites Starlink de última generación en la órbita terrestre y terminó su recorrido con un amerizaje en medio de una bola de fuego .

El megacohete Starship amerizó con éxito en el océano Pacífico tras alcanzar por primera vez la órbita terrestre. “Confirmado el amerizaje. ¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por el primer vuelo orbital de Starship!“, compartió la empresa en su cuenta de X.

El cohete regresó a la Tierra tres horas después de su lanzamiento, siete horas antes de lo previsto por la compañía de Elon Musk, tras desplegar satélites operativos de Starlink.

Según el Daily Maiol, SpaceX interrumpió el vuelo después de que un motor se apagara inesperadamente durante su ascenso a la órbita.

El portavoz de SpaceX, Dan Huot, dijo durante la transmisión en directo: “Starship ha aterrizado. Como pudieron ver, no fue un amerizaje tan suave como el anterior, pero Starship ya está en el agua”, haciendo referencia a que hubo una bola de fuego al momento del choque contra el agua.

Los desafíos del megacohete de Elon Musk

Esta prueba marca una nueva etapa en el desarrollo de Starship, ya que el programa busca avanzar hacia vuelos cada vez más complejos y acercarse a las condiciones necesarias para futuras misiones espaciales.

Splashdown confirmed. Congratulations to the entire SpaceX team on the first orbital flight of Starship! pic.twitter.com/urjmiwnvNl — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

A diferencia de otros competidores del sector, SpaceX apuesta por realizar lanzamientos frecuentes con distintos prototipos para detectar fallas en condiciones reales y aplicar modificaciones rápidamente. Esta estrategia permitió introducir numerosos cambios en el diseño del vehículo después de cada ensayo.

A lo largo de su desarrollo, varios vuelos de prueba terminaron con explosiones o fallas durante distintas etapas de la misión, aunque también permitieron obtener información para mejorar el funcionamiento del sistema.

La última prueba del lanzador, realizada en julio, había sido considerada en términos generales un éxito. El nuevo ensayo se suma así a una serie de vuelos en los que la compañía de Elon Musk fue modificando progresivamente el gigantesco vehículo.

Después de los distintos éxitos y fracasos, Starship incorporó numerosas modificaciones y se convirtió en uno de los vehículos espaciales más grandes y potentes jamás lanzados al espacio.

Sin embargo, todavía quedan importantes desafíos técnicos antes de que el sistema pueda alcanzar el objetivo de ser totalmente reutilizable y utilizarse de manera habitual en vuelos comerciales o en futuras misiones hacia la Luna y Marte.

Entre las próximas metas de SpaceX se encuentran perfeccionar los vuelos orbitales, avanzar en el reabastecimiento de combustible en el espacio y desarrollar sistemas que permitan recuperar tanto la nave como otros componentes del vehículo para volver a utilizarlos.