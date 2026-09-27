Detuvieron a un chileno con pedido de expulsión del país: cómo fue el operativo

La Policía de la provincia de Neuquén logró atrapar al sujeto este domingo. Quedó a disposición de las autoridades para su traslado.

El hombre de 36 años fue demorado este domingo por la tarde.

Una vez más, la Policía de la provincia de Neuquén logró atrapar a un ciudadano extranjero con pedido de expulsión del país. En esta ocasión, se trata de un ciudadano chileno que fue demorado este domingo en Centenario.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Motorizada DEMOSE , que lo identificó durante un patrullaje preventivo y consultó sus datos.

El operativo se realizó este domingo por la tarde, pasadas las 18:55 , en inmediaciones de avenida Libertador y Lago Trafu l de la vecina localidad.

De acuerdo a lo informado por la Policía de Neuquén, los efectivos identificaron allí al hombre, de 36 años, mientras recorrían el sector.

Familiares se disputan un terreno y una adolescente embarazada terminó con un tiro en la espalda.

Cómo detectaron el pedido de expulsión

Durante la identificación, los motoristas solicitaron los datos al Centro de Análisis. El operador de turno informó que el hombre registraba un requerimiento de expulsión del territorio argentino, solicitado por la Dirección Nacional de Migraciones, delegación Neuquén.

Tras recibir esa información, el personal de DEMOSE procedió a demorarlo en el marco de un procedimiento relacionado con la Ley Nacional de Migraciones N.º 25.871.

Luego quedó a disposición de la autoridad competente.

Tres extranjeros fueron detectados intentando ingresar ilegalmente a la Argentina

A través de un procedimiento policial, a cargo de la División Tránsito de Junín de los Andes, se detectó que tres ciudadanos extranjeros ingresaron de forma ilegal al país. La entrada al país se realizó a pie y fue alertada por efectivos que cumplían con sus funciones en el sector.

El operativo fue llevado a cabo durante la madrugada, alrededor de las 3:40 horas, sobre la ruta nacional 23 a la altura de la Estancia Palitue. Allí, efectivos policiales que se encontraban en cumplimiento de sus funciones fueron alertados sobre la presencia de tres hombres que se desplazaban a pie y realizando señas con linternas en dirección a la ciudad.

En el marco del operativo preventivo, una unidad policial se trasladó de inmediato al sector señalado. Al arribar, los uniformados lograron ubicar a los tres individuos, procediendo a su correcta identificación, tratándose de ciudadanos ecuatorianos.

Esta situación se remonta a otro episodio similar, cuando por segunda vez dos ciudadanos chilenos fueron expulsados del país, ya que tenían una prohibición vigente para permanecer en Argentina. En este caso fueron detectados sobre la ruta nacional 22, a la altura de Zapala.

Los extranjeros ingresaron por un paso fronterizo no habilitado.

Durante el procedimiento, los hombres de Ecuador manifestaron haber ingresado al territorio argentino desde Chile por un paso no habilitado, evitando los controles fronterizos formales.

Frente a esta situación, y en cumplimiento de la normativa vigente en materia migratoria, se dio inmediata intervención al personal de Gendarmería Nacional.

Todos fueron trasladados hacia una dependencia de la fuerza federal, donde se continuaron las actuaciones correspondientes, previéndose su derivación a las autoridades migratorias del paso internacional Mamuil Malal.