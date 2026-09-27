Intenso operativo para encontrar a un policía desaparecido en las aguas del río Nahueve

El efectivo se encontraba practicando kayak. Fue visto por última vez este domingo alrededor de las 17 horas. Continúa su búsqueda.

El hombre fue visto por última vez a las 17 hs.

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó este domingo en el río Nahueve , en el norte de Neuquén, para encontrar a un efectivo policial que desapareció mientras practicaba kayak.

El hombre tiene alrededor de 40 años y fue visto por última vez alrededor de las 17.

La búsqueda comenzó después de que se advirtiera que el policía no había regresado.

Personal policial y equipos de emergencia se movilizaron hacia el sector para recorrer el curso de agua y las zonas cercanas.

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Cómo avanza el operativo para localizar al hombre

En el transcurso del operativo, los equipos localizaron el kayak que utilizaba el efectivo y su chaleco salvavidas. Pese a esos hallazgos, el hombre continúa desaparecido, por lo que los rastrillajes siguen en marcha.

En paralelo a la búsqueda, se investigan las circunstancias de la desaparición. Por ahora, no trascendieron la identidad del policía ni el punto exacto en el que ingresó al río.

Desde la policía confirmaron que “están trabajando en el lugar”, aunque no brindaron mayores detalles.

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