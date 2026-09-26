Feroz balacera contra una vivienda y una camioneta: al menos 30 disparos fueron efectuados

Además, durante la violenta secuencia, dos vehículos de la Policía fueron atacados.

La violenta secuencia ocurrió durante la noche del viernes 25.

La tranquilidad de la noche del viernes 25 fue alterada por un violento ataque a tiros desatado contra una vivienda del barrio Vista Hermosa de Centenario . La balacera dejó al menos 30 impactos en el frente de la casa.

Además, afectó a una Peugeot Partner que estaba estacionada en el lugar. Más tarde, durante los incidentes que se produjeron mientras trabajaba la Policía, una Ford Transit de la Metropolitana terminó con daños.

El ataque ocurrió en el sector de las calles El Salvador y Juan Domingo Perón . Según informó a LM Neuquén el Comisario Marcos Mazzone , los disparos ocurrieron a las 23 y dudaron unos pocos minutos.

Minutos después llegaron efectivos de la Comisaría 52 junto al Personal de Criminalística que comenzó a constatar los impactos de proyectiles en el frente de la vivienda. Sin embargo, el operativo se vio atravesado por nuevos incidentes en el sector.

Las repetidas balaceras provocan temor en los vecinos de Centenario.

“Se trató de una gresca entre vecinos, personas que ya tienen inconvenientes de vieja data”, expresó Mazzone, quien agregó que hasta el momento no se había realizado una denuncia formal. No obstante, la víctima manifestó saber quiénes fueron los responsables y señaló a cuatro personas.

Una seguidilla de ataques en el barrio Vista Hermosa

Cerca de las 23:30, un grupo de personas se acercó al lugar y una de ellas pateó un móvil policial Toyota Hilux, a la que le provocó una abolladura. Además, mientras continuaban las tareas de Criminalística, una Ford Transit de la Policía Metropolitana sufrió daños en uno de sus espejos.

De acuerdo con la información difundida por el medio local, los uniformados realizaron disparos con escopetas 12/70 para que quienes protagonizaban los incidentes se retiraran. "Gracias a Dios no hubo personas lesionadas", indicó el Comisario.

Hasta el momento no se informaron personas demoradas ni heridas.

La Policía actuó en una pelea familiar.

Un antecedente de otra noche violenta en Nueva Vista Hermosa

El ataque se registró después de otro episodio de violencia ocurrido en el sector de Nueva Vista Hermosa de Centenario, cuando una pelea entre dos familias, en la que participaron al menos 20 personas, requirió la intervención de efectivos de las comisarías Quinta, 49 y 52, además de la Metropolitana.

Según la información recolectada, los primeros móviles llegaron alrededor de las 3 de la madrugada a la zona de El Salvador y Simón Bolívar.

Mientras los policías intentaban controlar la pelea, desde el sector de la calle Juan Domingo Perón comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos y los patrulleros.

Para dispersar a quienes los atacaban, los policías utilizaron escopetas 12/70.

No hubo personas demoradas ni lesionadas, aunque una Toyota Hilux de la Comisaría 52 sufrío daños en un espejo y en la carrocería.