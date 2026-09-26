Venían con roces desde La Rinconada y terminaron a las piñas en el semáforo de la YPF de Junín de los Andes

Dos automovilistas chocaron al llegar a la localidad cordillerana sobre la Ruta 40. Tras el incidente, uno huyó y terminó demorado con una alcoholemia récord.

Junín de los Andes no sale del asombro. Lo que debía ser un simple accidente de tránsito en la esquina más transitada de la ciudad terminó escribiendo una historia de violencia vial en dos capítulos, con piñas, fuga y un dosaje de alcohol que roza lo criminal.

Dos autos protagonizaron un choque sobre la Ruta 40, a la altura de la calle Necochea. Un conductor permaneció en el lugar mientras que el otro automovilista se dio a la fuga. El comisario inspector Félix Gómez , coordinador de la Dirección Lagos del Sur, relató a LM Neuquén la fuga y detención de uno de los conductores.

Desde la Policía aclararon que, al momento de arribar los efectivos, no se registraba ninguna riña. Según precisaron, en ese momento solo se encontraba uno de los vehículos involucrados en el lugar.

Capítulo I: las piñas en el semáforo de la YPF

No obstante, el sitio www.infolosandes.com.ar realizó una reconstrucción de los hechos previos al incidente vial a partir de fuentes policiales ligadas a la causa.

El reloj marcaba la noche del 25 de septiembre. En la intersección de Ruta Nacional 40 y calle Necochea, justo frente a la YPF, el tránsito estaba cargado. Un vecino circunstancial observaba todo y logró tomar la foto que se volvió viral.

Según su relato, todo había empezado varios kilómetros antes, en la zona de La Rinconada. Un Volkswagen Gol blanco venía hostigando a un Peugeot 2008, también blanco, circulando pegado a su paragolpes, a puro bocinazo. Al llegar al semáforo de la YPF, con el cambio de luces, el Gol no frenó a tiempo y lo embistió de atrás.

Lo que siguió no fue el intercambio de seguros. Del Peugeot 2008 bajó una pareja. Del Gol, su conductor masculino. Siempre según el testimonio del vecino, el conductor del Gol habría agredido a la mujer, lo que desató la furia de su pareja. Ambos hombres se trenzaron a las piñas en plena calzada de la Ruta 40, mientras desde el interior de uno de los autos una joven gritaba desesperada “¡basta, basta!”.

La imagen es elocuente: dos hombres tomándose de la ropa al lado de la puerta abierta del Gol, con la estación iluminada y los cerezos rosados de fondo. El tránsito quedó totalmente cortado, con cuatro autos trabados en el semáforo.

Tras el llamado de los vecinos, arribó un móvil. En un primer momento, el patrullero se habría quedado estacionado a unos metros mientras la pelea continuaba.

Capítulo II: la fuga y la alcoholemia de 2,37 g/l

Al advertir la presencia policial, el conductor del Gol intentó darse a la fuga por Ruta 40 en sentido norte-sur. Un segundo móvil que llegó de apoyo logró interceptarlo a pocos metros, frente al supermercado TODO.

Ahí empieza el segundo capítulo, el que consta en el parte policial aportado por fuentes de la Comisaría 25.

El jefe de guardia había tomado conocimiento del siniestro y al llegar entrevistó al conductor del Peugeot 2008, con domicilio en Neuquén capital, quien refirió que el otro rodado había huido. Con las características aportadas, se inició una persecución.

El vehículo fue hallado: un Volkswagen Gol blanco 5 puertas, conducido por un hombre con domicilio en Zapala. Se le solicitó la documentación, que estaba en regla. Sin embargo, al practicarle el test de alcoholemia, el dispositivo marcó un número tremendo: 2,37 g/l positivo.

Casi cinco veces más de lo que una persona puede tolerar en pie. A ese nivel los reflejos están anulados, la percepción de distancia es nula y la capacidad de reacción es inexistente.

Bajo acta de estilo se procedió a la retención preventiva de la Licencia Nacional de Conducir. Posteriormente se hizo presente una ciudadana de Junín de los Andes, quien exhibió licencia habilitante y se llevó el rodado.

El otro conductor no requirió asistencia médica. Ambos masculinos fueron demorados y trasladados a la Comisaría 25, donde se labraron actuaciones por lesiones recíprocas y daños.

El límite es cero, la responsabilidad es de todos

Neuquén no admite grises al volante: alcohol cero significa cero. No hay copita que se justifique, ni tramo corto que lo habilite. Es la ley y es, sobre todo, una decisión de cuidado colectivo.

Lo que pasó en la esquina de la Ruta 40 y Necochea deja una foto que estremece. Un choque a baja velocidad contra un auto detenido en un semáforo, en una zona donde a cada minuto cruza un vecino, frena una moto, sale un playero de la YPF o pasa una familia con chicos. Con 2,37 gramos de alcohol en sangre, que es el dosaje que arrojó el test realizado por la Policía tras la persecución hasta el supermercado, el conductor prácticamente no tenía dominio de sus actos. Los médicos lo explican simple: a ese nivel la vista se nubla, el cálculo de distancia desaparece y el freno llega siempre tarde.

Ayer fue un paragolpes roto frente a la YPF. Pudo ser otra historia. Por eso, más allá de la intervención de la Comisaría 25 y del secuestro de la licencia, queda el mensaje que nunca sobra: si vas a tomar, no manejes. Designá conductor, pedí un remís, avisá. Y si ves una maniobra peligrosa sobre la 40, no dudes en llamar al 101. La irresponsabilidad al volante no es solo una multa, es poner en juego la vida del otro.-