En plena calle y a la medianoche, un adolescente asesinó a un hombre de dos balazos

El hecho ocurrió en el barrio San Martín de Cutral Co. El responsable fue detenido y esta tarde será la acusación.

Un hombre fue asesinado de dos balazos en plena calle este viernes cerca de la medianoche, en el barrio San Martín de Cutral Co. Un joven menor de edad fue detenido y será acusado por el hecho.

Según dieron a conocer los medios locales, los vecinos de la zona advirtieron el ruido de las detonaciones de arma de fuego al tiempo que vieron a la víctima tirada en el suelo, en la calle Maipú.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer que la víctima recibió dos disparos de arma de fuego y murió como consecuencia de las heridas.

Inicialmente, el baleado fue trasladado hasta el hospital complejidad de Cutral Co y Plaza Huincul en estado crítico, pero murió al poco tiempo.

De acuerdo a lo informado por medios locales, la víctima fatal fue identificada como Walter Yáñez.

La policía del Neuquén se hizo presente en el lugar de inmediato para intentar esclarecer lo sucedido y realizó un operativo en zonas aledañas.

En consecuencia, logró identificar a un joven menor de edad, señalado como el responsable del homicidio, por lo que fue detenido y será acusado en las próximas horas.

La formulación de cargos estará a cargo de la fiscal del caso Ana Mathieu, con la supervisión del fiscal jefe Gastón Liotard. Está prevista para este sábado a las 19 y será en el contexto del fuero penal juvenil, debido a que el detenido es menor de 18 años.

El último homicidio reciente

El pasado miércoles, también se produjo un sangriento homicidio en plena calle de Cutral Co, cuya víctima fue identificada como Maximiliano Tarifeño. Se trataba de un ladrón que estaba con libertad condicional.

El jueves, la fiscal del caso Ana Mathieu acusó a G.C., de 32 años, por el delito de homicidio simple en calidad de autor. La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) había solicitado que permaneciera con prisión preventiva durante tres meses, pero la jueza de garantías Carolina González dispuso la medida de coerción hasta fines de septiembre.

El brutal crimen ocurrió alrededor de las 8:50, cuando Tarifeño se encontraba junto a un amigo en inmediaciones de las calles Benazar y Octavio Martínez.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por Mathieu durante la audiencia, el acusado se acercó a ambos y comenzó una discusión que luego derivó en una pelea a golpes y con piedras.

Según sostuvo la fiscalía, en un momento de la pelea Tarifeño y su amigo comenzaron a correr y fueron perseguidos por G.C. La secuencia continuó hasta las inmediaciones de las calles Elvira Espinoza y Jaconis, donde la víctima cayó al suelo.

Allí, el imputado lo alcanzó y lo golpeó con sus puños y con el mango del cuchillo que llevaba en las manos. Finalmente, le asestó una puñalada en la zona de la clavícula derecha, que le provocó una herida mortal.

La fiscal sostuvo durante la formulación de cargos que el ataque fue cometido con intención de darle muerte. El amigo que acompañaba a Tarifeño logró escapar y dio aviso a un familiar, quien trasladó al joven en un vehículo hasta el hospital. En el centro de salud constataron su fallecimiento.