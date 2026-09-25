El partido de Rucci ya superó las 6800 afiliaciones en el corredor de Vaca Muerta

En una histórica jornada masiva de afiliaciones encabezada por la diputada provincial Daniela Rucci, más de 4900 vecinos y vecinas se sumaron a Fuerza Neuquina y Federal en Rincón de los Sauces . Con este resultado, el espacio supera las 6800 incorporaciones en el corredor de Vaca Muerta y consolida su crecimiento territorial de cara al 2027.

Fuerza Neuquina y Federal realizó este jueves una nueva jornada masiva de afiliación en Rincón de los Sauces, donde más de 4900 vecinos y vecinas formalizaron su incorporación al espacio político.

La actividad se desarrolló desde las primeras horas de la mañana en el camping de Petroleros Privados y fue encabezada por la diputada provincial Daniela Rucci , junto a referentes locales, delegados, militantes y equipos de las agrupaciones que vienen trabajando en la construcción territorial del espacio.

El resultado alcanzado en Rincón se incorporó a un proceso de afiliación que viene creciendo en todo el corredor de Vaca Muerta.

Previamente, Fuerza Neuquina y Federal había superado las 900 afiliaciones en distintas localidades de la región, entre ellas Añelo, donde más de 400 personas se incorporaron al espacio. A ese proceso se sumaron luego 1.150 nuevas afiliaciones en Plaza Huincul y Cutral Co. Con las más de 4900 alcanzadas ahora en Rincón de los Sauces, la fuerza supera las 6800 afiliaciones en el corredor de Vaca Muerta, una región en la que el espacio tiene una fuerte pertenencia vinculada a los trabajadores, sus familias y las comunidades que forman parte del desarrollo energético de Neuquén.

Daniela Rucci destacó la convocatoria alcanzada en su ciudad y la vinculó con el proceso que se viene dando en toda la región. “Lo que vivimos hoy en Rincón nos llena de alegría, pero también de responsabilidad. Detrás de cada afiliación hay una persona que decidió involucrarse, participar y ser parte de esta construcción. Venimos recorriendo el corredor de Vaca Muerta y en cada localidad encontramos compañeros, trabajadores, familias y vecinos con ganas de sumarse y aportar. Esa es la Fuerza que queremos construir: abierta, participativa y profundamente arraigada en nuestro territorio”, expresó.

La jornada en Rincón tuvo además un significado particular por tratarse de una de las localidades donde la construcción política vinculada al sector petrolero tiene una extensa trayectoria y donde Daniela Rucci desarrolló buena parte de su recorrido político y territorial.

El crecimiento registrado en las distintas jornadas forma parte de la estrategia de Fuerza Neuquina y Federal de construir desde las localidades hacia el conjunto de la provincia, fortaleciendo la organización y generando espacios para la participación de trabajadores, jóvenes, familias y vecinos.

La fuerza viene complementando este despliegue con la apertura de espacios de organización territorial. La semana pasada inauguró en Neuquén capital la Casa de las Agrupaciones Neuquinas, encabezada por Marcelo Rucci, como un nuevo punto de encuentro para las agrupaciones, militantes y vecinos de la capital.

Con más de 4900 nuevas afiliaciones en Rincón de los Sauces y más de 6800 en el corredor de Vaca Muerta, Fuerza Neuquina y Federal continúa ampliando su base territorial en una región estratégica para el presente y el futuro de Neuquén.