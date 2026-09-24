Temporal de lluvia y viento en Neuquén: así están las rutas y los pasos fronterizos

Las lluvias, la nieve, el viento y los desprendimientos complican la circulación en distintos corredores. Hay cortes preventivos y se pide extrema precaución.

Temporal en Neuquén: así están las rutas y los pasos fronterizos

El fuerte temporal que afecta a Neuquén mantiene este jueves complicaciones en distintos corredores viales de la provincia. Las intensas lluvias, el viento, la presencia de nieve y hielo y el riesgo de desprendimientos obligaron a implementar cortes preventivos y restricciones en sectores cordilleranos.

Vialidad Nacional y la Dirección Provincial de Vialidad mantienen operativos de seguimiento y recomiendan evitar los viajes que no sean indispensables mientras continúe el fenómeno meteorológico.

La situación puede modificarse durante el día a medida que avance el sistema de lluvias y viento que atraviesa la provincia.

Federico Soto

Cuál es el estado de las rutas nacionales en la provincia

Uno de los puntos que concentra mayor atención es la Ruta Nacional 40, en el tramo conocido como Siete Lagos. Vialidad Nacional había dispuesto un corte preventivo de la circulación debido a las condiciones meteorológicas adversas y al riesgo que representan las precipitaciones sobre un terreno que ya se encuentra saturado.

El corredor presenta además antecedentes recientes de desprendimientos de barro, árboles y rocas, por lo que el estado de las laderas es monitoreado especialmente durante los períodos de lluvias intensas.

Durante la mañana de este jueves se evaluaba la posibilidad de restablecer la circulación, aunque la decisión depende de las condiciones de seguridad de la calzada y de la evolución del temporal.

El principal riesgo en este sector es la posibilidad de caída de piedras y nuevos desmoronamientos, además de la presencia de agua sobre la calzada.

Ante este panorama, el resto de las rutas se encuentran transitables con precaución hasta nuevo aviso.

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Cuál es el estado de los pasos internacionales

Otro de los puntos afectados es el paso internacional Pino Hachado. Según el reporte difundido durante la mañana por Vialidad Nacional, el cruce se encontraba cerrado de manera preventiva debido a la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, que lo hacía intransitable. Se aguardaba una nueva evaluación para determinar si podía ser habilitado.

Las condiciones meteorológicas en la zona cordillerana dificultan además las tareas de mantenimiento y despeje, por lo que la situación puede cambiar durante la jornada.

El otro paso internacional neuquino que presenta una situación complicada es Cardenal Samoré. Vialidad Nacional informó un cierre total para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso debido al aumento del caudal de agua en el sector del puente El Gringo.

Por este motivo, quienes tengan previsto viajar hacia Chile deberán consultar previamente la situación de los pasos fronterizos y no iniciar el recorrido sin confirmar que se encuentren habilitados.

Rutas provinciales: nieve, hielo y extrema precaución

Las rutas bajo jurisdicción provincial también presentan sectores complicados como consecuencia del temporal. Uno de los puntos señalados es la Ruta Provincial 13, entre Primeros Pinos y Litrán. En ese tramo se registra acumulación de nieve, lluvia y viento. Por este motivo estará intransitable toda la jornada.

Por otro lado, la Ruta Provincial 26, que une Caviahue con Copahue también se encuentra intransitable por acumulación de nieve y hielo.

El resto de las rutas se encuentran transitables con precaución. No obstante, Vialidad Neuquén recomienda consultar el estado actualizado de los caminos antes de emprender un viaje y respetar las indicaciones de los equipos que trabajan sobre las rutas.

También hay riesgo de desmoronamientos

Más allá de los sectores donde actualmente hay nieve o hielo, uno de los principales riesgos que dejó el temporal es la posibilidad de desprendimientos de piedras y desmoronamientos. Durante las últimas horas se registraron caídas de rocas en sectores de La Rinconada, mientras que en la zona de Villa La Angostura las intensas lluvias provocaron anegamientos y desbordes.

La combinación de las precipitaciones acumuladas, el suelo saturado y las fuertes ráfagas puede generar nuevos desprendimientos en los caminos que atraviesan la Cordillera.

Por eso, aunque una ruta figure como habilitada, las autoridades solicitan circular con extrema precaución y estar atentos a eventuales cambios durante el trayecto.

Qué recomiendan Vialidad Nacional y Vialidad Neuquén

Ante este escenario, la principal recomendación es no viajar si el desplazamiento no es necesario.

Para quienes deban hacerlo, se solicita:

Consultar el estado de la ruta antes de salir.

Revisar las actualizaciones oficiales durante el viaje.

Circular a velocidad reducida.

Respetar los cortes y las indicaciones del personal vial.

Llevar cadenas cuando sean obligatorias.

Evitar circular durante los períodos de mayor intensidad del temporal.

No detenerse en sectores expuestos a desprendimientos.

Extremar las precauciones en curvas, sectores de montaña y zonas con poca visibilidad.

Vialidad Neuquén dispone de un parte diario sobre el estado de las rutas y cuenta con el Servicio de Atención al Usuario en el 2942-572138. (DPV Neuquén)

Una jornada de máxima precaución

El escenario vial de Neuquén seguirá condicionado durante este jueves por el avance del temporal. La zona cordillerana concentra los mayores riesgos, aunque el fenómeno se desplaza hacia el centro y norte de la provincia.

La situación de cada ruta puede modificarse rápidamente por la lluvia, el viento, la nieve o la aparición de nuevos desprendimientos. Por eso, las autoridades remarcan que tener una ruta abierta no significa que las condiciones sean normales.

El pedido es mantenerse informado antes de salir, evitar los desplazamientos innecesarios y respetar las restricciones que se dispongan en cada corredor.