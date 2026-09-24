Temporal en Neuquén: dónde rige el alerta rojo y hasta cuándo seguirán la lluvia y el viento

El SMN mantiene advertencias por lluvias y fuertes vientos en distintas regiones de la provincia. El nivel máximo alcanza a sectores de la Cordillera.

Temporal en Neuquén: dónde rige el alerta rojo y hasta cuándo seguirá la lluvia y el viento.

Neuquén atraviesa este jueves una nueva jornada marcada por el temporal , con lluvias persistentes, fuertes vientos y riesgo de desmoronamientos en distintos sectores de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas de diferentes niveles y el escenario cambia de acuerdo con la zona y el momento del día.

El fenómeno que durante la madrugada tuvo su mayor intensidad en la zona sur comenzó a desplazarse hacia el centro y norte neuquino. Por eso, mientras algunos sectores del sur empiezan a transitar una mejora, otras regiones tendrán durante este jueves sus períodos de mayor intensidad.

La situación más delicada se concentra en la cordillera norte de Neuquén , donde continúa vigente el alerta rojo por lluvias. El SMN prevé precipitaciones fuertes y persistentes, con acumulados que pueden ubicarse entre 80 y 120 milímetros, aunque en algunos sectores podrían alcanzar los 150 milímetros de manera localizada durante todo el período del evento.

En las zonas de mayor altura tampoco se descarta que las precipitaciones sean en forma de nieve.

Alerta roja: las zonas más comprometidas

El nivel máximo de alerta alcanza este jueves al norte de la provincia. El alerta rojo por lluvias se concentra especialmente en: el sector oeste de Aluminé, Las Lajas, Loncopué, El Huecú, Andacollo, Buta Ranquil y Chos Malal.

En estos sectores, el período más intenso se desarrolla durante la mañana y la tarde, con una disminución prevista hacia la noche, cuando el nivel de advertencia comenzará a bajar a naranja.

El SMN considera que una alerta rojo implica la posibilidad de fenómenos excepcionales con capacidad de generar impactos importantes sobre la población. Por eso, recomienda seguir las indicaciones de las autoridades y evitar salir si no es imprescindible.

Esta domingo 20 de septiembre, gran parte del país está bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas, ráfagas y viento zonda.

El sur también sigue bajo alerta

La zona sur de la provincia, que durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves atravesó el período más complicado, comienza a tener una evolución diferente. Esto significa que el escenario más extremo comienza a alejarse de sectores como San Martín de los Andes y Villa La Angostura, aunque las condiciones todavía requieren precaución debido a la cantidad de agua acumulada y al estado de los caminos.

En Villa La Angostura, la lluvia generó durante la madrugada anegamientos y desbordes en distintos sectores, por lo que los equipos de emergencia continúan trabajando y monitoreando la situación.

Alerta amarilla para el centro de Neuquén

El temporal también alcanza a sectores del centro provincial, aunque con un nivel de riesgo menor. El SMN mantiene alerta amarilla por lluvias desde la madrugada y hasta la tarde en: Catán Lil, Collón Curá, Zapala, zona baja de Aluminé, Huiliches y Lácar.

En estas áreas se esperan lluvias de variada intensidad, con acumulados que pueden alcanzar entre 20 y 50 milímetros, aunque pueden ser superiores de manera localizada. En las zonas más altas tampoco se descarta la presencia de nieve.

Durante la jornada, las precipitaciones irán perdiendo intensidad en estos sectores y la alerta tenderá a finalizar hacia la noche.

Sebastián Fariña Petersen

Alerta amarilla: ¿en qué departamentos?

El avance del sistema meteorológico hacia el norte también genera nuevas advertencias. Durante la mañana y la tarde de este jueves, el alerta amarillo por lluvias alcanza sectores del norte y centro-norte neuquino: este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, oeste de Añelo, sur de Chos Malal y sur de Minas.

En estas regiones la advertencia se mantiene durante parte de la jornada y está prevista una mejora hacia la noche.

La situación es seguida de cerca por los organismos provinciales, ya que el avance del frente puede generar complicaciones sobre caminos, rutas y sectores cercanos a cursos de agua.

También hay alerta por fuertes vientos

La lluvia no es el único fenómeno que preocupa en Neuquén. El SMN mantiene además una alerta por viento, especialmente durante la primera mitad de este jueves.

En algunos sectores se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas pueden superar los 90 km/h. En las zonas que atraviesan condiciones más intensas, el viento puede alcanzar velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 110 km/h.

La advertencia alcanza durante la madrugada y la mañana a sectores como Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Aluminé, Huiliches, Lácar y diferentes áreas cordilleranas. En el centro y norte también comprende sectores de Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chos Malal y Minas.

El viento irá perdiendo intensidad durante el transcurso del día y la alerta tenderá a finalizar hacia la tarde en buena parte de las zonas alcanzadas.

¿Hasta cuándo seguirá el temporal?

El escenario más complicado está concentrado durante este jueves. El propio SMN señaló que el episodio de lluvias extremas que motivó la alerta rojo se extiende desde la noche del miércoles hasta la madrugada del viernes, aunque irá desplazándose por la provincia, debido a los vientos.

En la Cordillera de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín, el alerta rojo por lluvias se mantendrá durante la mañana y la tarde y bajará a naranja durante la noche.

En tanto, en sectores del sur neuquino, el nivel de alerta irá descendiendo progresivamente durante el jueves.

De esta manera, la jornada de hoy será clave para el avance del frente hacia el centro y norte de la provincia, mientras que se espera que las condiciones comiencen a mejorar progresivamente entre la noche del jueves y las primeras horas del viernes.

Rutas y caminos, bajo vigilancia

La combinación de lluvia, viento y suelo saturado mantiene el riesgo de desmoronamientos, caída de piedras, árboles y posibles inconvenientes en caminos cordilleranos.

El escenario se vuelve especialmente delicado en las rutas que atraviesan zonas montañosas, donde las precipitaciones acumuladas durante los últimos días dejaron el terreno con una elevada humedad.

Por este motivo, las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de viajar y evitar los desplazamientos que no sean indispensables.

La Ruta Nacional 40, en el tramo de Siete Lagos, permanece bajo evaluación luego del cierre preventivo dispuesto durante la noche por las condiciones meteorológicas.

El Niño provocará condiciones climáticas extremas; se prevén granizo, fuertes ráfagas de viento y tormentas torrenciales.

Qué recomienda el SMN

Ante una alerta rojo por lluvias, el organismo nacional recomienda:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Salir solamente si es imprescindible.

No circular por calles o caminos anegados.

Alejarse de ríos, arroyos y zonas inundables.

Evitar conducir con calzadas resbaladizas o poca visibilidad.

Limpiar desagües y sumideros.

Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio y botiquín.

Mantener cargados los teléfonos celulares.

Tener identificados los lugares seguros y las vías de evacuación.

Además, ante los fuertes vientos, se recomienda retirar objetos que puedan ser desplazados, mantenerse alejado de árboles, postes, carteles y estructuras que puedan caer y buscar un lugar seguro si las ráfagas son intensas.

El SMN pidió mantenerse informado a través de sus canales oficiales porque los niveles de alerta pueden modificarse a medida que avance el sistema meteorológico.