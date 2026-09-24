Así se eyectaron dos pilotos de un avión de combate momentos antes de un grave accidente

Imágenes de redes sociales registraron el momento en que los aviadores abandonaron la nave en paracaídas antes del impacto de la aeronave en un campo.

Las autoridades informaron sobre el estado de salud de los pilotos luego del accidente en Gales.

Dos pilotos de un avión de combate lograron salvar sus vidas tras eyectarse en paracaídas segundos antes de que la aeronave se precipitara al vacío, impactara contra el suelo y quedara envuelta en llamas en Gales , en Reino Unido .

El accidente aéreo involucró a una unidad modelo Hawk T2 , perteneciente a una base militar de la región.

Las autoridades confirmaron que los dos pilotos sufrieron únicamente heridas de carácter leve y recibieron atención médica inmediata.

Tras el impacto, que generó una densa columna de humo y fuego, se desplegó un operativo coordinado por la policía, dotaciones de bomberos y unidades sanitarias para contener el fuego.

WATCH: The moment an RAF training jet crashes shortly after take-off at RAF Valley pic.twitter.com/Pnc71YEuW5 — Politics UK (@PolitlcsUK) September 23, 2026

El hecho generó una rápida respuesta del Ministerio de Defensa británico. Voceros oficiales de la Real Fuerza Aérea (RAF) confirmaron la interrupción preventiva de las operaciones de las aeronaves Hawk T1 y T2, señalando que las restricciones se mantendrían vigentes mientras avanzara la investigación.

"Mis pensamientos están, ante todo, con los pilotos. Proporcionaremos más información a su debido tiempo", expresó el secretario de Defensa, Wes Streeting, a través de una publicación en X.

Las evaluaciones preliminares sugieren anomalías térmicas en sectores específicos del fuselaje durante el ascenso, aunque las fuentes oficiales recalcaron que la investigación pericial continúa en curso.

El mecanismo de escape de los pilotos y la palabra de los expertos

Las imágenes del momento en que los tripulantes activan los sistemas de expulsión de emergencia se difundieron masivamente en redes sociales y permitieron observar la secuencia exacta previa a la destrucción del avión.

El analista de seguridad Mikey Kay, exoficial con trayectoria en la RAF, aportó precisiones sobre el funcionamiento de los asientos eyectables utilizados en esta flota biplaza.

"El asiento del avión está diseñado para que el piloto pueda eyectarse a velocidad y altura cero, lo que dará tiempo suficiente para que se infle el paracaídas y, posteriormente, los pilotos impacten contra el suelo", explicó el especialista.

Asimismo, el experto remarcó la singularidad del episodio dentro del historial operativo de la fuerza. "Hasta donde yo sé, este es el primer caso conocido de esta variante, la T2, en el que los pilotos se eyectan", indicó Kay.

Cómo era el avión y dónde cayó

La unidad involucrada en el siniestro corresponde al modelo Hawk T2, un avión de entrenamiento biplaza fabricado por BAe Systems y destinado específicamente a la instrucción avanzada de pilotos para aviones a reacción de alta velocidad.

El diseño de la aeronave incorpora una avanzada cabina de cristal y mandos operativos configurados de manera similar a los del caza táctico Typhoon, permitiendo que los aviadores realicen prácticas de vuelo instrumental, formación táctica y maniobras complejas.

El accidente fue protagonizado por un avión de entrenamiento biplaza destinado a la instrucción avanzada de pilotos.

Si bien la aeronave había despegado de la base aérea de RAF Valley, situada en la isla de Anglesey, el impacto se produjo en la cercana localidad de Pencarnisiog, a menos de tres kilómetros del complejo militar.

El aparato cayó en un campo próximo a zonas residenciales y construcciones agrícolas, un sector lindante con el área de vuelo a baja altitud utilizada habitualmente por la No. 4 Flying Training School para la preparación de los pilotos de la fuerza aérea y de la Marina Real británica.