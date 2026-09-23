La provincia se prepara para dos días con viento fuerte y precipitaciones en la cordillera. Evalúan cambios en el nivel de alerta y piden extremar los cuidados.

Viento de hasta 100 km/h y lluvias persistentes: advierten por dos jornadas complicadas en Neuquén

La provincia de Neuquén se encuentra bajo alerta amarilla y naranja por fuertes vientos y precipitaciones ; esto ha provocado que el gobierno provincial ponga en marcha una serie de medidas. Según explicó la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo, Luciana Ortiz Luna, el escenario podría generar complicaciones, especialmente en caminos de montaña, donde existe riesgo de caída de rocas, desmoronamientos y deslaves.

La funcionaria explicó en LU5 que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene distintos niveles de alerta para Neuquén y que durante las primeras horas de la mañana podría producirse una actualización. La funcionaria no descartó que algunas zonas, especialmente del sur de la provincia y las áreas alcanzadas por las precipitaciones, puedan pasar a un nivel de alerta mayor.

Uno de los principales fenómenos previstos para este miércoles es el viento. La zona centro de Neuquén se encuentra bajo alerta naranja , en una franja que atraviesa la provincia de norte a sur.

De acuerdo con la información difundida por la funcionaria, las ráfagas podrían alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora, por lo que se recomienda reducir al mínimo las actividades que no sean indispensables y evitar permanecer al aire libre durante los momentos de mayor intensidad.

Ortiz Luna pidió especialmente tomar precauciones ante la posibilidad de que el viento genere situaciones peligrosas, como caída de ramas, árboles, objetos sueltos o inconvenientes en distintos sectores de las ciudades y rutas.

El fenómeno tendrá mayor intensidad durante este miércoles y, según las previsiones mencionadas por la funcionaria, comenzaría a perder fuerza durante el jueves.

Por eso, desde el área de Emergencia recomendaron evitar salidas innecesarias, suspender actividades al aire libre y mantener especial cuidado al momento de circular por rutas y caminos expuestos.

Lluvias persistentes en la cordillera

El otro fenómeno que mantiene en alerta a las autoridades es la lluvia. En este caso, el escenario será diferente al del viento, ya que las precipitaciones tendrán una mayor incidencia durante el jueves.

Para este miércoles rige una alerta amarilla por lluvias en buena parte de la zona cordillerana, mientras que se mantiene un nivel naranja en el sector comprendido entre Aluminé y Villa La Angostura.

Ortiz Luna aclaró que no se trata de tormentas convectivas de gran intensidad, sino de precipitaciones persistentes que podrían extenderse durante varias horas.

La situación adquiere especial importancia en las zonas de montaña debido a que las lluvias se combinarán con las condiciones propias de esta época del año y con nevadas tardías.

El jueves, el mayor riesgo estará en los caminos

La previsión para el jueves genera especial atención. Según explicó la secretaria de Emergencia, la zona de precipitaciones pasará a estar alcanzada por un nivel de alerta naranja durante toda la jornada.

El principal riesgo estará relacionado con la circulación por los caminos cordilleranos. Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de caída de rocas, desmoronamientos y deslaves, situaciones que pueden producirse como consecuencia de la acumulación de agua y las condiciones del terreno.

A esto se suma la presencia de nevadas tardías en sectores cordilleranos. La combinación de nieve, lluvia y temperaturas variables puede favorecer movimientos de suelo y generar inconvenientes en algunos sectores de las rutas.

Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar hacia la cordillera deberán mantenerse atentos a los partes oficiales y a las condiciones de los caminos antes de emprender el viaje.

Podrían cambiar los niveles de alerta

Ortiz Luna señaló que el pronóstico todavía puede presentar modificaciones y que durante las primeras horas de este miércoles se esperaba una actualización del Servicio Meteorológico Nacional.

La funcionaria explicó que no se descarta que algunas áreas puedan alcanzar alerta roja, fundamentalmente en sectores del sur neuquino y en las zonas donde las precipitaciones tengan mayor impacto.

En caso de que se produzca ese cambio, desde el Gobierno provincial anticiparon que podrían adoptarse medidas específicas destinadas a reducir los riesgos para la población.

"Hoy viento, lluvia persistente, pero con menor nivel de alerta", resumió Ortiz Luna al describir el escenario para este miércoles. Para el jueves, en cambio, pidió prestar especial atención al comportamiento de las precipitaciones y a las condiciones de circulación.

Pino Hachado está intransitable

En tanto, se informó que el Paso Internacional Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada. Esto se debe a que la calzada tiene acumulación de hielo y nieve, lo que ocasiona una baja adhesión a la calzada.

A estas condiciones se suma baja visibilidad por vientos blancos, producto de las nevadas previas. Además, hay presencia de animales sueltos en la zona.

Por último, se informó que hay riesgo de caída de piedras en el kilómetro 48, por lo que los equipos se encuentran trabajando en el sector.