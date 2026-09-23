Alerta naranja: se esperan vientos de 110 km/h y hasta 70 mm de lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se podrían complicar las condiciones en las próximas horas. Y se esperan nevadas en algunos sectores.

Alerta del SMN para este miércoles: lluvia, nieve, viento y Zonda afectan a varias provincias.

Los primeros días de la primavera siguen marcando una fuerte inestabilidad climática, donde además se registran bajas temperaturas. Y en las últimas horas se advirtió sobre la presencia de intensos fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles una serie de alertas por lluvias, nevadas y fuertes vientos que alcanzan a distintos sectores de la Argentina.

Las advertencias presentan distintos niveles de acuerdo con la intensidad prevista. En algunos sectores rige alerta naranja , mientras que en otras regiones se mantiene el nivel amarillo.

Lluvias intensas de hasta 80 mm: a qué zonas afectará

El SMN indicó que rige una alerta por lluvias persistentes de variada intensidad, ocasionalmente fuertes. En las zonas más altas no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve.

Las zonas alcanzadas por la alerta naranja son el oeste de Neuquén y Río Negro. En estos sectores se estiman acumulados de entre 60 y 80 milímetros, aunque el organismo advierte que esos valores pueden ser superados de manera puntual.

En las áreas de mayor altura, además, las lluvias pueden transformarse en precipitaciones níveas, por lo que el escenario será especialmente complejo en los sectores cordilleranos.

En tanto, en Chubut rige una alerta amarilla y se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera local.

La combinación de lluvia, nieve y bajas temperaturas puede provocar calzadas resbaladizas, reducción de la visibilidad y dificultades para circular, especialmente en rutas de montaña y pasos fronterizos.

Alerta por intensas nevadas

El SMN también mantiene una alerta por nevadas en el extremo cordillerano de Mendoza. En este sector se esperan precipitaciones en forma de nieve, de intensidad variable y con acumulaciones estimadas de entre 10 y 20 centímetros, principalmente en las zonas de mayor altura.

La presencia de nieve puede generar complicaciones en rutas y caminos cordilleranos, con reducción de la visibilidad y sectores de calzada resbaladiza.

Alerta naranja por vientos de hasta 110 km/h

El organismo también emitió una alerta por vientos intensos en sectores cordilleranos de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y provincia de Buenos Aires.

El SMN prevé alerta amarilla por vientos en el sector oeste de Neuquén, Río Negro y sur de Buenos Aires, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Las condiciones serán particularmente relevantes en alta montaña, donde el viento puede combinarse con las nevadas y provocar una marcada disminución de la visibilidad. En tanto, en el centro de la provincia de Neuquén rige una alerta naranja por viento, donde se esperan ráfagas de 110 km/h.

Por este motivo, las condiciones para circular pueden cambiar rápidamente, especialmente en rutas de montaña y pasos fronterizos.

Alerta por viento Zonda

El viento Zonda también forma parte del escenario meteorológico previsto para este miércoles.

El SMN mantiene una alerta amarilla para sectores de Mendoza y San Juan, donde se esperan velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El Zonda puede provocar un aumento repentino de las temperaturas, reducción de la visibilidad por polvo en suspensión y condiciones muy secas.