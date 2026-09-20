Alerta por tormentas, nevadas y vientos de hasta 80 km/h: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes diferentes alertas en diferentes zonas. El pronóstico del clima para este domingo.

Esta domingo 20 de septiembre, gran parte del país está bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas, ráfagas y viento zonda.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que esta jornada de domingo 20 de septiembre gran parte del país está bajo alerta amarilla y naranja por tormentas, nevadas y viento zonda y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

De acuerdo a la información del SMN, las provincias bajo alerta naranja y amarilla por tormentas para algunos sectores de Buenos Aires , La Pampa , San Luis , Córdoba , Santa Fe , Entre Ríos y Catamarca .

La alerta amarilla por vientos rige para las provincias de Buenos Aires , Chubut , Río Negro , Neuquén , Mendoza , San Luis , La Pampa , Córdoba , San Juan y La Rioja . Rigen también alertas por lluvias para Chubut y Santa Cruz .

Por otro lado, la zona cordillerana de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja presenta una alerta amarilla por nevadas.

A su vez, algunas zonas de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy presentan una alerta amarilla por viento Zonda.

Alerta por tormentas

Alerta naranja

Buenos Aires: norte y noroeste

norte y noroeste Córdoba: centro-este

centro-este Santa Fe: sur, de este a oeste

sur, de este a oeste Entre Ríos: suroeste

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y fundamentalmente ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h.

Se esperan valores deprecipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta amarilla

Buenos Aires: toda la provincia -incluida el AMBA-, excepto noroeste y sureste

toda la provincia -incluida el AMBA-, excepto noroeste y sureste La Pampa: centro y noreste

centro y noreste San Luis: sur, centro y este

sur, centro y este Córdoba: sur -de este a oeste, centro y noreste

sur -de este a oeste, centro y noreste Entre Ríos: toda la provincia, excepto suroeste

toda la provincia, excepto suroeste Corrientes: sureste

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional caída de granizo y fundamentalmente ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta por vientos

Buenos Aires, La Pampa y Córdoba estarán afectadas por vientos del sector oeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas entre 50 y 80 km/h.

Chubut, Río Negro y Neuquén se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Hacia la noche del domingo habrá una rotación al sector sur, por lo que la región costera de Chubut y Río Negro se verá afectada por vientos con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

La zona cordillerana de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

En las áreas más bajas del sur de Mendoza soplarán vientos del sector oeste con intensidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 75 km/h.

Alerta por lluvias

Alerta naranja

Santa Cruz: centro y este, excepto zona costera

centro y este, excepto zona costera Chubut: sureste

El área será afectada por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores deprecipitación acumulada entre 20 y 40 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local.

Alerta amarilla

Santa Cruz: zona costera

zona costera Chubut: centro y noreste

El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores deprecipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local.

Alerta por nevadas

Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén estarán afectadas por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores denieve acumulada entre 10 y 20 cm, con los mayores valores en las zonas cordilleranas.

No se descarta precipitación en forma de lluvia y/o nieve mezclada en las zonas mas bajas. En la cordillera de Neuquén y Rio Negro no se descarta la ocurrencia de viento blanco.

Mendoza, San Juan y La Rioja están bajo alerta por nevadas de variada intensidad y chaparrones de nieve, con ocasionales tormentas. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 30 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma local.

La situación estará acompañada por vientos intensos con posible ventisca, viento blanco y reducción de visibilidad.

Alerta por viento Zonda

Mendoza: norte

norte San Juan: centro y este

centro y este La Rioja: centro -de norte a sur-

centro -de norte a sur- Catamarca: centro -de norte a sur-

centro -de norte a sur- Salta: centro -de norte a sur-

centro -de norte a sur- Jujuy: centro -de norte a sur-

El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.