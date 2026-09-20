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Resultados de las quinielas de hoy 19 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy 19 de septiembre de 2026

Resultados de las quinielas de hoy 19 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Sábado, 19 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 4114
1° 4114, 2° 7360, 3° 1226, 4° 1882, 5° 5545, 6° 2704, 7° 6373, 8° 4728, 9° 9318, 10° 1300, 11° 5352, 12° 5665, 13° 6489, 14° 6880, 15° 7317, 16° 7816, 17° 8429, 18° 8846, 19° 9060, 20° 3469

El Primero

Cabeza: 0325
1° 0325, 2° 1679, 3° 1595, 4° 1763, 5° 2056, 6° 2886, 7° 3431, 8° 3654, 9° 9064, 10° 4625, 11° 2347, 12° 2958, 13° 6438, 14° 6807, 15° 2265, 16° 7795, 17° 8184, 18° 2984, 19° 7049, 20° 9804

La Matutina

Cabeza: 0078
1° 0078, 2° 0622, 3° 3189, 4° 1856, 5° 2242, 6° 2940, 7° 0302, 8° 0025, 9° 5625, 10° 4895, 11° 1568, 12° 6055, 13° 6346, 14° 3664, 15° 7223, 16° 7803, 17° 8482, 18° 8659, 19° 6342, 20° 9731

La Vespertina

Cabeza: 0399
1° 0399, 2° 0814, 3° 1312, 4° 1856, 5° 9681, 6° 2812, 7° 3490, 8° 6319, 9° 6207, 10° 7106, 11° 7749, 12° 5660, 13° 8724, 14° 0959, 15° 0249, 16° 0020, 17° 8073, 18° 8761, 19° 1737, 20° 9744

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 7423
1° 7423, 2° 2893, 3° 6653, 4° 1171, 5° 6163, 6° 0819, 7° 8858, 8° 4217, 9° 5558, 10° 6622, 11° 6310, 12° 4618, 13° 5156, 14° 4940, 15° 1307, 16° 5391, 17° 7635, 18° 3691, 19° 1939, 20° 6220

El Primero

Cabeza: 6562
1° 6562, 2° 9093, 3° 8583, 4° 9838, 5° 2665, 6° 1606, 7° 7349, 8° 8218, 9° 4586, 10° 6368, 11° 3614, 12° 6257, 13° 3254, 14° 8412, 15° 9698, 16° 9434, 17° 8468, 18° 9528, 19° 3051, 20° 4521

La Matutina

Cabeza: 7699
1° 7699, 2° 6817, 3° 8614, 4° 5034, 5° 8591, 6° 7748, 7° 1594, 8° 9501, 9° 4238, 10° 4757, 11° 4783, 12° 2961, 13° 4267, 14° 6720, 15° 6392, 16° 9526, 17° 4817, 18° 0455, 19° 3124, 20° 9443

La Vespertina

Cabeza: 4554
1° 4554, 2° 7310, 3° 5261, 4° 4210, 5° 6759, 6° 8066, 7° 8063, 8° 8320, 9° 0420, 10° 7625, 11° 6042, 12° 9690, 13° 0877, 14° 4297, 15° 8920, 16° 3573, 17° 8260, 18° 1476, 19° 9523, 20° 2874

La Nocturna

Cabeza: 5760
1° 5760, 2° 8781, 3° 2571, 4° 4732, 5° 1280, 6° 1532, 7° 5731, 8° 2578, 9° 5857, 10° 4236, 11° 0137, 12° 0251, 13° 5138, 14° 4721, 15° 9660, 16° 7204, 17° 8960, 18° 5528, 19° 7131, 20° 5727

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 6553
1° 6553, 2° 3844, 3° 2512, 4° 7291, 5° 9367, 6° 5260, 7° 5430, 8° 9261, 9° 1935, 10° 1554, 11° 9637, 12° 5239, 13° 2406, 14° 4920, 15° 8371, 16° 5747, 17° 2244, 18° 0675, 19° 8808, 20° 7703

El Primero

Cabeza: 5447
1° 5447, 2° 9580, 3° 4223, 4° 7712, 5° 4496, 6° 3005, 7° 2777, 8° 0178, 9° 2692, 10° 7818, 11° 0685, 12° 3788, 13° 3842, 14° 0265, 15° 6873, 16° 0494, 17° 2940, 18° 3405, 19° 7647, 20° 9286

La Matutina

Cabeza: 9043
1° 9043, 2° 5390, 3° 0881, 4° 4013, 5° 2404, 6° 1916, 7° 9991, 8° 0985, 9° 4569, 10° 5132, 11° 2483, 12° 0206, 13° 4313, 14° 8890, 15° 6033, 16° 4398, 17° 1104, 18° 4391, 19° 7385, 20° 3625

La Vespertina

Cabeza: 6619
1° 6619, 2° 5742, 3° 9610, 4° 4260, 5° 8103, 6° 8047, 7° 1121, 8° 2804, 9° 5261, 10° 2350, 11° 3307, 12° 0817, 13° 1901, 14° 2194, 15° 6937, 16° 2177, 17° 5561, 18° 3910, 19° 6303, 20° 0271

La Nocturna

Cabeza: 2462
1° 2462, 2° 8212, 3° 1700, 4° 7927, 5° 5927, 6° 4738, 7° 9869, 8° 0252, 9° 0503, 10° 1084, 11° 0457, 12° 1205, 13° 5512, 14° 2487, 15° 2531, 16° 0764, 17° 0224, 18° 6908, 19° 7225, 20° 1636

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 6890
1° 6890, 2° 4162, 3° 4802, 4° 1385, 5° 4092, 6° 6037, 7° 2330, 8° 2116, 9° 7110, 10° 0421, 11° 8902, 12° 2439, 13° 4940, 14° 0493, 15° 5248, 16° 1074, 17° 5096, 18° 0023, 19° 4112, 20° 2624

El Primero

Cabeza: 4874
1° 4874, 2° 1799, 3° 8027, 4° 3748, 5° 6810, 6° 9980, 7° 8517, 8° 0821, 9° 6723, 10° 8235, 11° 1919, 12° 9158, 13° 6356, 14° 2636, 15° 7669, 16° 1785, 17° 7186, 18° 0110, 19° 7363, 20° 0286

La Matutina

Cabeza: 0639
1° 0639, 2° 8424, 3° 9800, 4° 0149, 5° 1116, 6° 0089, 7° 7936, 8° 5484, 9° 8219, 10° 7011, 11° 6126, 12° 4788, 13° 4543, 14° 0300, 15° 3690, 16° 7500, 17° 9567, 18° 8845, 19° 0529, 20° 5439

La Vespertina

Cabeza: 5994
1° 5994, 2° 3232, 3° 7623, 4° 6356, 5° 9556, 6° 4850, 7° 9965, 8° 2680, 9° 3210, 10° 6445, 11° 8487, 12° 9007, 13° 1060, 14° 7406, 15° 3591, 16° 7051, 17° 6964, 18° 3897, 19° 4524, 20° 0679

La Nocturna

Cabeza: 6907
1° 6907, 2° 3047, 3° 0366, 4° 1987, 5° 6613, 6° 7463, 7° 2005, 8° 5078, 9° 1244, 10° 7780, 11° 9862, 12° 7263, 13° 9210, 14° 0693, 15° 5026, 16° 3890, 17° 5361, 18° 0827, 19° 2769, 20° 4098

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 8318
1° 8318, 2° 7613, 3° 3466, 4° 4783, 5° 9294, 6° 7199, 7° 7305, 8° 2416, 9° 1799, 10° 7179, 11° 7154, 12° 4494, 13° 9202, 14° 8040, 15° 8675, 16° 9568, 17° 7597, 18° 2916, 19° 9690, 20° 1081

El Primero

Cabeza: 2078
1° 2078, 2° 5601, 3° 6488, 4° 3099, 5° 5292, 6° 9974, 7° 0125, 8° 8972, 9° 7346, 10° 5370, 11° 9015, 12° 2978, 13° 4842, 14° 9656, 15° 3601, 16° 4083, 17° 9126, 18° 5375, 19° 9667, 20° 2071

La Matutina

Cabeza: 2544
1° 2544, 2° 4681, 3° 8293, 4° 6355, 5° 0180, 6° 8386, 7° 4747, 8° 0208, 9° 9701, 10° 4659, 11° 4069, 12° 7708, 13° 3557, 14° 9563, 15° 8154, 16° 7061, 17° 8853, 18° 3292, 19° 8374, 20° 4982

La Vespertina

Cabeza: 8533
1° 8533, 2° 8613, 3° 8346, 4° 8135, 5° 4212, 6° 2884, 7° 9568, 8° 1497, 9° 9697, 10° 5125, 11° 1812, 12° 9787, 13° 9824, 14° 1214, 15° 9720, 16° 8470, 17° 9012, 18° 4892, 19° 2721, 20° 4378

La Nocturna

Cabeza: 3626
1° 3626, 2° 0442, 3° 5173, 4° 1928, 5° 6529, 6° 4269, 7° 3136, 8° 4998, 9° 9329, 10° 0186, 11° 4587, 12° 7136, 13° 4222, 14° 8254, 15° 9861, 16° 2105, 17° 4929, 18° 0962, 19° 7595, 20° 2319

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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