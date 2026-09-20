Resultados de las quinielas de hoy 19 de septiembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Sábado, 19 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 4114
1° 4114, 2° 7360, 3° 1226, 4° 1882, 5° 5545, 6° 2704, 7° 6373, 8° 4728, 9° 9318, 10° 1300, 11° 5352, 12° 5665, 13° 6489, 14° 6880, 15° 7317, 16° 7816, 17° 8429, 18° 8846, 19° 9060, 20° 3469
El Primero
Cabeza: 0325
1° 0325, 2° 1679, 3° 1595, 4° 1763, 5° 2056, 6° 2886, 7° 3431, 8° 3654, 9° 9064, 10° 4625, 11° 2347, 12° 2958, 13° 6438, 14° 6807, 15° 2265, 16° 7795, 17° 8184, 18° 2984, 19° 7049, 20° 9804
La Matutina
Cabeza: 0078
1° 0078, 2° 0622, 3° 3189, 4° 1856, 5° 2242, 6° 2940, 7° 0302, 8° 0025, 9° 5625, 10° 4895, 11° 1568, 12° 6055, 13° 6346, 14° 3664, 15° 7223, 16° 7803, 17° 8482, 18° 8659, 19° 6342, 20° 9731
La Vespertina
Cabeza: 0399
1° 0399, 2° 0814, 3° 1312, 4° 1856, 5° 9681, 6° 2812, 7° 3490, 8° 6319, 9° 6207, 10° 7106, 11° 7749, 12° 5660, 13° 8724, 14° 0959, 15° 0249, 16° 0020, 17° 8073, 18° 8761, 19° 1737, 20° 9744
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 7423
1° 7423, 2° 2893, 3° 6653, 4° 1171, 5° 6163, 6° 0819, 7° 8858, 8° 4217, 9° 5558, 10° 6622, 11° 6310, 12° 4618, 13° 5156, 14° 4940, 15° 1307, 16° 5391, 17° 7635, 18° 3691, 19° 1939, 20° 6220
El Primero
Cabeza: 6562
1° 6562, 2° 9093, 3° 8583, 4° 9838, 5° 2665, 6° 1606, 7° 7349, 8° 8218, 9° 4586, 10° 6368, 11° 3614, 12° 6257, 13° 3254, 14° 8412, 15° 9698, 16° 9434, 17° 8468, 18° 9528, 19° 3051, 20° 4521
La Matutina
Cabeza: 7699
1° 7699, 2° 6817, 3° 8614, 4° 5034, 5° 8591, 6° 7748, 7° 1594, 8° 9501, 9° 4238, 10° 4757, 11° 4783, 12° 2961, 13° 4267, 14° 6720, 15° 6392, 16° 9526, 17° 4817, 18° 0455, 19° 3124, 20° 9443
La Vespertina
Cabeza: 4554
1° 4554, 2° 7310, 3° 5261, 4° 4210, 5° 6759, 6° 8066, 7° 8063, 8° 8320, 9° 0420, 10° 7625, 11° 6042, 12° 9690, 13° 0877, 14° 4297, 15° 8920, 16° 3573, 17° 8260, 18° 1476, 19° 9523, 20° 2874
La Nocturna
Cabeza: 5760
1° 5760, 2° 8781, 3° 2571, 4° 4732, 5° 1280, 6° 1532, 7° 5731, 8° 2578, 9° 5857, 10° 4236, 11° 0137, 12° 0251, 13° 5138, 14° 4721, 15° 9660, 16° 7204, 17° 8960, 18° 5528, 19° 7131, 20° 5727
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 6553
1° 6553, 2° 3844, 3° 2512, 4° 7291, 5° 9367, 6° 5260, 7° 5430, 8° 9261, 9° 1935, 10° 1554, 11° 9637, 12° 5239, 13° 2406, 14° 4920, 15° 8371, 16° 5747, 17° 2244, 18° 0675, 19° 8808, 20° 7703
El Primero
Cabeza: 5447
1° 5447, 2° 9580, 3° 4223, 4° 7712, 5° 4496, 6° 3005, 7° 2777, 8° 0178, 9° 2692, 10° 7818, 11° 0685, 12° 3788, 13° 3842, 14° 0265, 15° 6873, 16° 0494, 17° 2940, 18° 3405, 19° 7647, 20° 9286
La Matutina
Cabeza: 9043
1° 9043, 2° 5390, 3° 0881, 4° 4013, 5° 2404, 6° 1916, 7° 9991, 8° 0985, 9° 4569, 10° 5132, 11° 2483, 12° 0206, 13° 4313, 14° 8890, 15° 6033, 16° 4398, 17° 1104, 18° 4391, 19° 7385, 20° 3625
La Vespertina
Cabeza: 6619
1° 6619, 2° 5742, 3° 9610, 4° 4260, 5° 8103, 6° 8047, 7° 1121, 8° 2804, 9° 5261, 10° 2350, 11° 3307, 12° 0817, 13° 1901, 14° 2194, 15° 6937, 16° 2177, 17° 5561, 18° 3910, 19° 6303, 20° 0271
La Nocturna
Cabeza: 2462
1° 2462, 2° 8212, 3° 1700, 4° 7927, 5° 5927, 6° 4738, 7° 9869, 8° 0252, 9° 0503, 10° 1084, 11° 0457, 12° 1205, 13° 5512, 14° 2487, 15° 2531, 16° 0764, 17° 0224, 18° 6908, 19° 7225, 20° 1636
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 6890
1° 6890, 2° 4162, 3° 4802, 4° 1385, 5° 4092, 6° 6037, 7° 2330, 8° 2116, 9° 7110, 10° 0421, 11° 8902, 12° 2439, 13° 4940, 14° 0493, 15° 5248, 16° 1074, 17° 5096, 18° 0023, 19° 4112, 20° 2624
El Primero
Cabeza: 4874
1° 4874, 2° 1799, 3° 8027, 4° 3748, 5° 6810, 6° 9980, 7° 8517, 8° 0821, 9° 6723, 10° 8235, 11° 1919, 12° 9158, 13° 6356, 14° 2636, 15° 7669, 16° 1785, 17° 7186, 18° 0110, 19° 7363, 20° 0286
La Matutina
Cabeza: 0639
1° 0639, 2° 8424, 3° 9800, 4° 0149, 5° 1116, 6° 0089, 7° 7936, 8° 5484, 9° 8219, 10° 7011, 11° 6126, 12° 4788, 13° 4543, 14° 0300, 15° 3690, 16° 7500, 17° 9567, 18° 8845, 19° 0529, 20° 5439
La Vespertina
Cabeza: 5994
1° 5994, 2° 3232, 3° 7623, 4° 6356, 5° 9556, 6° 4850, 7° 9965, 8° 2680, 9° 3210, 10° 6445, 11° 8487, 12° 9007, 13° 1060, 14° 7406, 15° 3591, 16° 7051, 17° 6964, 18° 3897, 19° 4524, 20° 0679
La Nocturna
Cabeza: 6907
1° 6907, 2° 3047, 3° 0366, 4° 1987, 5° 6613, 6° 7463, 7° 2005, 8° 5078, 9° 1244, 10° 7780, 11° 9862, 12° 7263, 13° 9210, 14° 0693, 15° 5026, 16° 3890, 17° 5361, 18° 0827, 19° 2769, 20° 4098
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 8318
1° 8318, 2° 7613, 3° 3466, 4° 4783, 5° 9294, 6° 7199, 7° 7305, 8° 2416, 9° 1799, 10° 7179, 11° 7154, 12° 4494, 13° 9202, 14° 8040, 15° 8675, 16° 9568, 17° 7597, 18° 2916, 19° 9690, 20° 1081
El Primero
Cabeza: 2078
1° 2078, 2° 5601, 3° 6488, 4° 3099, 5° 5292, 6° 9974, 7° 0125, 8° 8972, 9° 7346, 10° 5370, 11° 9015, 12° 2978, 13° 4842, 14° 9656, 15° 3601, 16° 4083, 17° 9126, 18° 5375, 19° 9667, 20° 2071
La Matutina
Cabeza: 2544
1° 2544, 2° 4681, 3° 8293, 4° 6355, 5° 0180, 6° 8386, 7° 4747, 8° 0208, 9° 9701, 10° 4659, 11° 4069, 12° 7708, 13° 3557, 14° 9563, 15° 8154, 16° 7061, 17° 8853, 18° 3292, 19° 8374, 20° 4982
La Vespertina
Cabeza: 8533
1° 8533, 2° 8613, 3° 8346, 4° 8135, 5° 4212, 6° 2884, 7° 9568, 8° 1497, 9° 9697, 10° 5125, 11° 1812, 12° 9787, 13° 9824, 14° 1214, 15° 9720, 16° 8470, 17° 9012, 18° 4892, 19° 2721, 20° 4378
La Nocturna
Cabeza: 3626
1° 3626, 2° 0442, 3° 5173, 4° 1928, 5° 6529, 6° 4269, 7° 3136, 8° 4998, 9° 9329, 10° 0186, 11° 4587, 12° 7136, 13° 4222, 14° 8254, 15° 9861, 16° 2105, 17° 4929, 18° 0962, 19° 7595, 20° 2319
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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