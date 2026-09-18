Intentaron esconder un rifle a la vera de la ruta y terminaron imputados: fueron perseguidos por la Policía

Dos hombres fueron demorados luego de darse a la fuga en un auto por la Ruta Provincial 24. Habían arrojado un arma de fuego en zona rural para desprenderse de ella durante un patrullaje preventivo.

El hecho ocurrió este jueves por la noche, cerca de las 21 horas, a unos 6 kilómetros de Las Coloradas , sobre la Ruta Provincial 24, y volvió a poner en alerta a la comunidad por el uso de armas de fuego en zona rural.

Todo se inició durante un patrullaje preventivo que realizaba el móvil de la comisaría 31. Según pudo reconstruir LM Neuquén de acuerdo a fuentes propias, los efectivos observaron un vehículo detenido a la vera de la ruta en actitud sospechosa.

Cuando los uniformados se acercaron para identificar a sus ocupantes, el auto emprendió una veloz fuga, iniciándose una persecución por varios kilómetros.

Persecución nocturna y el arma arrojada

En medio de la huida, y de acuerdo a los datos obtenidos por este diario, los ocupantes del rodado se desprendieron de un elemento arrojándolo a un costado del camino, intentando disimular la maniobra.

El móvil logró interceptar el vehículo más adelante y demorar a sus dos ocupantes. En ese primer momento no se les encontró nada. Sin embargo, ante la actitud sospechosa observada previamente, el personal decidió regresar al sitio exacto donde se había visto descender a uno de los masculinos.

Fue allí donde se produjo el hallazgo clave: oculto entre la vegetación, al costado del camino, se encontraba un rifle.

De inmediato se realizaron las diligencias de rigor y se dio intervención a la Fiscalía. Ambas personas, mayores de edad, quedaron demoradas y posteriormente imputadas por infracción a la Ley de Armas, quedando supeditadas a la Fiscalía de la III Circunscripción Judicial de Zapala.

Sensibilidad en la zona por casos de faena clandestina

El episodio cobra especial relevancia en un contexto de fuerte sensibilidad entre los vecinos y productores rurales.

Es que, días atrás, en cercanías de un puesto de la zona de Portezuelo Chico (Cutral Co), se conoció un hecho que generó gran indignación: varios animales fueron tiroteados y posteriormente sometidos a una faena clandestina.

Si bien hasta el momento no hay confirmación oficial policial ni judicial de que el rifle secuestrado en la ruta 24 esté vinculado a esos hechos de abigeato, la población se encuentra en alerta máxima ante cualquier movimiento sospechoso con armas de fuego en el campo.

La causa por el hallazgo del rifle continúa en investigación y no se descarta que se realicen pericias sobre el arma para determinar si pudo haber sido utilizada en otros ilícitos.

La rápida acción del personal de la comisaría 31 evitó que el arma desapareciera y permitió poner a disposición de la Justicia a los sospechosos.