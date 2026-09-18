Este jueves por la mañana, vecinos advirtieron a la Policía del hallazgo de un elemento militar. División de Explosivos de Bomberos de la Policía tomó intervención.

Una granada de mano aterró a un barrio de Plottier: "No lo toquen, puede explotar"

El hallazgo de una granada de mano mantuvo en vilo al barrio Caminos del Sol de Plottier . El artefacto fue encontrado por vecinos, en inmediaciones de las calles Candolle y Planicie Banderita y obligó a desplegar un operativo de seguridad hasta que especialistas de la División Explosivos pudieron determinar de qué se trataba.

El procedimiento comenzó este jueves alrededor de las once de la mañana luego de que se alertara a la Policía sobre la presencia de un elemento que podía resultar peligroso. Personal de la Comisaría Séptima realizó el primer perímetro y, con una aproximación cuidadosa, personal especializado de Bomberos constató que se trataba de una granada de mano explosiva de origen militar .

La situación generó especial preocupación porque el artefacto se encontraba en un espacio al que podían acceder vecinos e incluso niños, que al desconocer de qué se trata podrían intentar tocarlo o levantarlo.

Una granada en la vía pública

De acuerdo con lo informado por la División Explosivos, la granada tenía colocados sus dos seguros correspondientes. Si bien presentaba signos de oxidación por el paso del tiempo, los especialistas advirtieron que eso no significaba que el elemento hubiera perdido su peligrosidad.

Además, el artefacto no tenía colocado el sistema de iniciación. Consultado por LU5 acerca del operativo, el Jefe de Bomberos de la Policía de Neuquén, comisario, Juan Molina, manifestó que tras la inspección, determinaron dónde residía la peligrosidad: "en su interior todavía conserva material explosivo".

Por ese motivo, el policía especializado en explosivos remarcó que no debía ser manipulada. "Un golpe, una fricción o incluso la exposición a determinadas temperaturas puede generar una situación de riesgo", indicó.

“No lo toquen, puede explotar” fue, en ese sentido, la principal advertencia ante la posibilidad de que un vecino se encuentre con un elemento de similares características.

Explosivo de fabricación militar

Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que se trata de un elemento de fabricación militar, que no puede ser adquirido libremente por cualquier persona ni debería encontrarse al alcance del público.

Ahora, personal de la Comisaría Séptima trabaja para intentar establecer cómo llegó la granada hasta ese sector público de Plottier. Para ello, se realiza un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de obtener información que permita reconstruir el origen del hallazgo.

Por el momento, la investigación continúa en curso y no se informó quién pudo haber dejado el artefacto en el lugar ni desde cuándo permanecía allí.

Cómo actuar frente al hallazgo de una granada

Sin embargo, el hecho es una oportunidad para recordar qué hacer frente al hallazgo de un elemento sospechado de ser explosivo. De hecho, los especialistas señalaron que suelen recibir avisos por elementos de estas características, por lo que insistieron en la importancia de que la población conozca cómo actuar.

“Si llegan a encontrar un elemento de estas características, se ruega que no lo manipulen y llamen a las autoridades”, indicó Molina. Luego, "La prioridad es mantenerlo aislado". La recomendación es especialmente importante ante objetos que puedan parecer antiguos, oxidados o inutilizados pero ese deterioro externo quizá esconde un riesgo inminente.

Desde la División Explosivos explicaron que el procedimiento consiste en dar aviso a la Policía, que luego deriva la situación al área especializada. En este caso, el sector fue perimetrado por personal de la Comisaría Séptima hasta la intervención de los especialistas.

En posesión de la granada los expertos realizan una evaluación del elemento y, si corresponde, proceden a su destrucción controlada en un lugar seguro y alejado de la zona urbana.