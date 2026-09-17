Neuquén La Mañana Feria del Libro En fotos: así se vive la Feria Internacional del Libro Neuquén 2026

El evento de diez días de duración se prepara para su último fin de semana. Ofertas imperdibles, charlas magistrales y propuestas para toda la familia. Agregar LM Neuquén a







La Feria del Libro está a pleno en la ciudad de Neuquén. Maria Isabel Sanchez

La Feria Internacional del Libro Neuquén 2026 está a pleno y se prepara para su último fin de semana. Ofertas, charlas, lecturas en vivo y presentaciones son los atractivos principales de el monumental evento.

Además de las dos globas con stands libreros que vienen de todo el país, la propuesta concentra gastronomía, experiencias inmersivas, espectáculos musicales y juegos educativas para todas las edades.

La Feria permite sumergirse en todo tipo de literatura, desde literatura infantil a textos de autores patagónicos que no suelen estar presentes en las cadenas de librerías más masivas, pasando por las últimas novedades editoriales.