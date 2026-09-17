Acuerdo firmado: Provincia se hace cargo de tres rutas nacionales y suma más de 165 kilómetros a Neuquén

Figueroa selló la transferencia de una serie de tramos de las rutas 40, 231 y 242. Además, suscribió un convenio para finalizar una obra de Villa La Angostura.

El gobernador Rolando Figueroa firmó este miércoles la transferencia a la Provincia de una serie de tramos de las rutas nacionales 40, 231 y 242. Además, selló el compromiso para finalizar la obra de la Circunvalación de Villa La Angostura . Los dos acuerdos fueron suscriptos con el a dministrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

El primer convenio establece que Neuquén se hará cargo de la gestión integral de más de 165 kilómetros de rutas nacionales, incluyendo las tareas de ejecución de obras, conservación, mejoramiento, mantenimiento integral y prestación de servicios a los usuarios sobre una serie de tramos que actualmente se encuentran bajo jurisdicción nacional.

En concreto, se trata de la Ruta Nacional 242 , en un tramo de 58,84 kilómetros entre Las Lajas y el límite con Chile en el paso Pino Hachado ; la Ruta Nacional 231 , en un tramo de 32 kilómetros desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta el paso internacional Cardenal Samoré ; y la Ruta Nacional 40 , en un tramo de 75 kilómetros desde el empalme con la Ruta Nacional 237 hasta el empalme con la Ruta Nacional 231.

De esta manera, son 165,84 kilómetros de rutas nacionales sobre los que la Provincia asumirá la gestión integral. En todos los casos, pese al traspaso de estas responsabilidades, las trazas continuarán siendo de jurisdicción nacional.

Neuquén definirá las obras sobre las rutas nacionales

A partir del acuerdo, la Provincia establecerá y decidirá el Plan de Obras e Inversiones que se ejecutará sobre las trazas comprendidas. Para llevar adelante las intervenciones podrá realizar las tareas por administración, mediante terceros o a través del sistema de gestión, contratación y certificación que estime más conveniente.

Además, Neuquén aportará el financiamiento necesario para la ejecución de los trabajos. El convenio también contempla la posibilidad de promover la implementación de un esquema de concesión de obra pública por peaje sobre la totalidad o una parte de la traza.

Sin embargo, la efectiva implementación de un sistema de peaje requerirá la suscripción de un nuevo convenio específico entre la Provincia y Nación.

Por su parte, Vialidad Provincial confeccionará los proyectos ejecutivos correspondientes a las obras previstas en el Plan de Obras e Inversiones, que quedarán sujetos a la convalidación técnica de Vialidad Nacional.

A su vez, el organismo nacional pondrá a disposición de Neuquén todos los proyectos ejecutivos, anteproyectos, estudios, relevamientos, antecedentes y documentación técnica que obren en su poder y resulten de utilidad para llevar adelante las intervenciones.

De la firma también participaron el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema, y el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, José Dutsch.

Circunvalación de Villa La Angostura

El segundo acuerdo firmado establece el compromiso de las partes de llevar adelante las gestiones necesarias para finalizar las tareas pendientes de ejecución de la Avenida de Circunvalación de Villa La Angostura, sobre la Ruta Nacional 40.

Se trata de una obra estratégica para la localidad cordillerana y para la circulación sobre uno de los principales corredores viales de la provincia.

El compromiso se instrumentará a través de convenios específicos e individuales de carácter tripartito que serán suscriptos entre Vialidad Nacional, la Provincia de Neuquén y la empresa contratista.

En esos documentos se establecerán las condiciones particulares de la cesión de la posición contractual a la Provincia, el alcance de las competencias asumidas, el régimen de financiamiento, las responsabilidades de cada una de las partes y cualquier otra condición que resulte pertinente para avanzar con la finalización de la obra.