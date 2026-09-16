Figueroa reveló frente a Gaido la interna por la fecha de las elecciones 2027: "Tenemos un debate"

El gobernador admitió la discusión de estrategias que se resolverá y adelantó un nuevo problema sin no hay PASO. Las colectoras y la Boleta Única Papel.

El gobernador Rolando Figueroa expuso este martes y con el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido a su lado, la discusión que mantienen ambos dirigentes por la fecha de las elecciones provinciales de 2027. Es un dato estratégico, que implica conocer el clima y el humor social, para evitar cualquier tipo de nacionalización de la elección.

"Con Mariano tenemos permanentemente una discusión", arrancó el mandatario, para luego precisar los términos del debate, que es más bien entre dos dirigentes dibujando la mejor estrategia para los intereses de la alianza que tienen entre Comunidad y Primero Neuquén. Y es que, si el Gobierno nacional avanza con la eliminación de las PASO, él pretende que los comicios neuquinos se realicen en agosto, mientras que Gaido se inclina por septiembre.

El gobernador retomó, entre algunas risas, una definición que había circulado sobre la preferencia del intendente capitalino por septiembre —el mes en que Gaido ganó su primera elección en 2019— y la calificó de "muy buena" y dijo que conoce el trasfondo sentimental de la postura de su par.

Claudio Espinoza

Pese a exponer la discusión a la prensa, Figueroa bajó rápidamente las expectativas sobre una definición inminente. "Falta tanto para las elecciones, falta tanto para todo eso, que no estamos en modo electoral", sostuvo, y señaló que el foco de la gestión pasa por otro lado.

Elecciones 2027: "Es mucho el desafío de lo que se genera en Neuquén"

"Es mucho el desafío que tenemos de lo que se está generando en Neuquén, tenemos que tomar conciencia de cómo nos tenemos que cuidar y cómo tenemos que cuidar nuestra forma de vida, nuestra forma de administrar las cosas", admitió Figueroa.

Agosto y septiembre son las fechas que están en discusión, según manifestó el propio gobernador, que son muy distintas de las tradicionales que viene eligiendo la provincia de Neuquén, con el adelantamiento a marzo o abril, muy distante de las nacionales de octubre.

Se piensa también en muchos sectores que podría haber sorpresas en la fecha, y que nada está dicho hasta no ver el cronograma electoral y el llamado a elecciones. En el caso de que sea a fin de año, habrá un "verano movido".

Diego Villegas será candidato de Primero Neuquén a la intendencia de Zapala.

A todo esto, la movida política ya empieza a sentirse en los municipios. En el interior, Diego Villegas es el bendecido del oficialismo y lanzó su candidatura a intendente en Zapala, de la mano de Gaido (los armados son consensuados con Figueroa) y con el apoyo de Joaquín Eguía por Fuerza Libertaria.

El dilema de las colectoras

Consultado Figueroa por la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional, el gobernador admitió que hasta ahora el punto que se conocía era la suspensión de las PASO, pero introdujo una segunda arista del debate. Es la instrumentación de las colectoras bajo el sistema de boleta única.

"Ese es el problema", planteó, y explicó que el dilema de fondo es "cómo se conjugan dos sistemas totalmente diferentes". Es la lógica de colectoras que regía antes y la Boleta Única Papel que rige ahora.

Sobre el destino final de la eliminación de las PASO, Figueroa fue cauto: "No sé qué final va a tener".