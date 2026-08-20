Elecciones 2027 en Neuquén: sin las PASO, se consolida la opción agosto-septiembre

La apuesta de Rolando Figueroa en favor de la eliminación de las PASO a nivel nacional y las derivaciones en el posible cronograma electoral del año próximo. Invierno o primavera, las opciones.

Las elecciones de 2027 ya empiezan a ocupar un lugar central en la política neuquina y, aunque todavía falta para la convocatoria formal, el calendario comienza a achicarse. Agosto y septiembre son hoy los dos meses que aparecen con más fuerza para que Neuquén elija gobernador, diputados provinciales y autoridades municipales.

El miércoles, el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa , se convirtió en el primer mandatario que se pronunció en favor de la eliminación o suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Suplementarias y Obligatorias, que según el cronograma electoral, deberían realizarse el mes de agosto del año próximo.

Lo hizo en un momento de gran preocupación en el gobierno nacional, que veía navegar su proyecto de ley con escaso apoyo de personalidades externas a La Libertad Avanza, con músculo político propio.

Figueroa llegó a Buenos Aires, se pronunció a favor y el debate se renovó con nuevas fuerzas en el ámbito del Congreso Nacional y con el resto de los mandatarios provinciales.

La apuesta fue fuerte y la cosecha lograda por el neuquino fue más que importante. Se aseguró el pago de deudas por 300 millones de dólares con propiedades del Estado nacional, la transferencia de tramos de rutas nacionales con el envío de fondos programados y el mantenimiento de los descuentos de entre el 30 y el 50 por ciento en los valores de los consumos del gas para los habitantes patagónicos comprendidos en la denominada Ley de Zona Fría.

La definición que habilitó el miércoles Figueroa tiene una condición importante: qué ocurrirá finalmente con las PASO nacionales. Si las primarias no forman parte del calendario electoral de 2027, agosto quedaría liberado y abriría una ventana que en Neuquén ya está bajo análisis.

El diputado provincial por el MPN y armador político de Primero Neuquén, Claudio Domínguez, confirmó que “esos dos meses forman parte de las alternativas que se manejan, aunque hizo una aclaración: todavía no existe una fecha definida”.

“Se baraja esa fecha como límite”, explicó Domínguez sobre la posibilidad de votar entre agosto y septiembre.

La discusión no es nueva puertas adentro del oficialismo. El gobernador Rolando Figueroa mira con buenos ojos agosto, mientras que el intendente Mariano Gaido se inclina por septiembre.

Pero detrás de la elección de un mes u otro no aparece solamente una cuestión de calendario. También pesan el clima, la obra pública y el escenario con el que la Provincia y los municipios pretenden llegar a las urnas.

“Agosto genera algunos reparos por la posibilidad de lluvias intensas y los inconvenientes que pueden ocasionar en distintos puntos de la ciudad. Septiembre, en cambio, permitiría ganar algunas semanas y mostrar un mayor grado de avance de obras que estarán en ejecución durante buena parte de 2027”, explicaron analistas de la región. Ese es uno de los puntos que empieza a ganar peso en la estrategia.

Según detalló Domínguez, para ese momento “se proyecta que estén terminados o con un fuerte nivel de ejecución distintos trabajos en Neuquén capital, Plottier y Centenario”.

“Uno de los ejes estará puesto sobre la Ruta 22. La planificación contempla avanzar primero con el tramo entre el puente carretero y Gatica y luego continuar hacia el aeropuerto. A eso se sumarán obras de asfalto, accesos y otras intervenciones en localidades del área metropolitana”, indicó.

“También aparecen en la hoja de ruta una segunda vía de la autovía, la intervención elevada prevista para el sector de Casimiro Gómez y la Ruta 67, además de otros proyectos que buscarán llegar al segundo semestre del año próximo con un grado importante de avance”, señaló.

“Queremos llegar con obras no solamente en Neuquén capital, sino también en Centenario y Plottier”, sostuvo Domínguez al explicar parte del escenario que se proyecta para esos meses.

La vivienda será otro de los frentes. El diputado adelantó que “se planifica la entrega de cerca de mil lotes para fines de abril de 2027 en el sector del Z1, en inmediaciones del Hospital Norpatagónico”.

El complejo sanitario también entra en ese cronograma. “La intención es que entre abril y mayo pueda estar en condiciones de inaugurarse al menos una primera etapa, mientras continúan los trabajos previstos para el resto del proyecto”, sostuvo el legislador y hombre de confianza de Mariano Gaido y de Rolando Figueroa.

“La acumulación de obras durante el primer semestre de 2027 explica parte de la discusión sobre la fecha. Cuanto más cerca de septiembre se realicen los comicios, mayor será el margen para mostrar proyectos terminados o en plena ejecución”, agregó.

Por ahora, sin embargo, no hay domingo marcado en rojo.

La definición nacional sobre las PASO será determinante. Mientras esa discusión continúa, en Neuquén el tablero empieza a acomodar sus primeras fichas. Agosto es la opción que más le gusta a Figueroa; septiembre, la opción más fuerte de Gaido.

A final de invierno o con el florecer de la primavera, serán los escenarios que ya podemos contar como posibles una elección provincial, conjunta con los comicios capitalinos, que buscará mantenerse separada de la disputa presidencial.