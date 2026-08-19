Figueroa se trajo el compromiso de Nación de mantener la Zona Fría para la Patagonia

Fue luego de la reunión con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli. También se avanzó en el traspaso de las rutas nacionales y la conectividad a Vaca Muerta.

El gobernador Rolando Figueroa aseguró este miércoles que no se modificará el régimen vigente sobre la Zona Fría que beneficia a la Patagonia. Lo hizo tras la reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete de la Nación , Diego Santilli en Casa Rosada.

El mandatario se refirió también a otros temas abordados en el encuentro que se realizó en Buenos Aires. Incluyeron el traspaso de las rutas nacionales, la conectividad en Vaca Muerta y la agenda de trabajo que Nación mantiene con la provincia.

El régimen de Zona Fría para la Patagonia fue uno de los principales planteos que Figueroa había llevado a la mesa de negociación con Nación, para que la reducción del costo del gas en las provincias patagónicas no sufriera modificaciones.

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Carta orgánica del BCRA

Durante la reunión, el gobernador también ratificó su acompañamiento a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno nacional. “Consideramos que cuidar la moneda también es cuidar el país, y, además, creemos que es fundamental ordenar el país, porque la inflación la terminan pagando siempre los más humildes”, sostuvo.

El mandatario recordó que la inflación funciona en los hechos como un impuesto que no pasa por el Congreso pero “que impacta directamente sobre los ingresos de las familias”.

“Un impuesto que no está legislado, no sale del Congreso la inflación, sin embargo, provoca un daño importante hacia el bolsillo”, señaló.

Eliminación de las PASO y rutas

Figueroa confirmó también que Neuquén acompaña la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias PASO. “Consideramos que es un gasto innecesario y una elección adicional que tiene el ciudadano”, indicó.

Con relación a la transferencia de rutas nacionales, otros de los temas de la agenda, Figueroa explicó que la Provincia ya avanzó sobre parte de la ruta 22 y pretende incorporar otros corredores estratégicos, entre ellos “la ruta Siete Lagos, la ruta 242, que es el Pase Internacional Pino Hachado; el Paso Internacional Samoré, que es la ruta 231; la 40, y después la 237”.

A su vez el mandatario sostuvo que de lograrse una concesión de largo plazo, debería contemplarse un reconocimiento de las inversiones que realice la Provincia para mantener y mejorar las rutas.

La Provincia también viene reclamando mejorar los accesos hacia Vaca Muerta y reducir el impacto del tránsito pesado sobre las ciudades. En paralelo, analiza junto con Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones alternativas para mejorar la conectividad regional.

“Neuquén hace mucho para poder mantener a salvo el país. Contribuye mucho con divisas y se queda con una parte sustancialmente menor a la que se llevan otros estados”, afirmó y destacó que los recursos que quedan en la Provincia se destinan a sostener servicios públicos e infraestructura.