Figueroa acordó parte del pago de la deuda de Nación: Neuquén recibirá inmuebles

Fue durante un encuentro con el ministro Caputo. "Seguimos trabajando con responsabilidad para defender los recursos de los neuquinos" expresó el gobernador.

El gobernador Rolando Figueroa acordó este miércoles con el ministro de Economía, Luis Caputo, el pago de parte de lo que el estado nacional adeuda a la provincia de Neuquén , a través de la sesión de inmuebles.

“Nos reunimos con el ministro de Economía de la Nación, @LuisCaputoAR, con quién acordamos avanzar en un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas”, explicó Figueroa a través de su cuenta personal en la red social X.

“Este acuerdo nos permite ordenar cuentas, sanear obligaciones y avanzar en la transferencia a Neuquén de inmuebles del Procrear y otros bienes que se acuerden, como parte de futuras compensaciones”, informó el mandatario provincial.

“Seguimos trabajando con responsabilidad para defender los recursos de los neuquinos, fortalecer nuestras cuentas públicas y construir un Neuquén con más autonomía y desarrollo”, destacó.

NEUQUÉN RECIBIRÁ INMUEBLES DE NACIÓN COMO COMPENSACIÓN DE DEUDAS



Nos reunimos con el ministro de Economía de la Nación, @LuisCaputoAR, con quién acordamos avanzar en un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.



Este acuerdo nos permite ordenar cuentas, sanear… pic.twitter.com/W0PTR9yR2X — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 19, 2026

El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) fue creado por el Decreto 969/24 para avanzar en el saneamiento de las cuentas públicas y encontrar mecanismos para cancelar -total o parcialmente- las obligaciones existentes entre jurisdicciones. El acuerdo firmado contempla la posibilidad de que Nación transfiera inmuebles del programa Procrear y otros bienes a Neuquén.

La incorporación de estos inmuebles quedará sujeta a la disponibilidad jurídica, dominial, técnica y administrativa de cada propiedad y al cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Compensación

Los inmuebles que finalmente sean acordados e incorporados serán considerados como parte de los mecanismos de compensación que las partes podrán convenir en futuros acuerdos específicos del REOR, contra las obligaciones que Nación mantenga con la Provincia por lo dispuesto por el Consenso Fiscal 2017, aprobado por la Ley N° 27.429.

En caso que se incorporen bienes inmuebles en futuros acuerdos de compensación, estos deberán ser valuados por los organismos competentes. Asimismo, se iniciarán los trámites ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para instrumentar la transferencia del dominio de dichos inmuebles en favor de la Provincia, como parte del mecanismo de compensación previsto.

La Provincia se compromete a no iniciar acciones legales contra la Nación mientras dure la negociación de las obligaciones incluidas y/o a incluirse en el Régimen. Además, instruirá a los representantes legales para que se solicite la suspensión de todos los plazos judiciales, arbitrales y/o administrativos vinculados con ellas.

A su vez, las partes se comprometen también, durante el plazo de negociación previsto en el Régimen, a no iniciar procesos judiciales o arbitrales con sustento en las obligaciones incorporadas y/o a las negociaciones en curso.