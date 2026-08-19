Rolando Figueroa volvió a ser el gobernador con mejor imagen positiva del país

El mandatario neuquino ya había ocupado esta posición en mayo, según una encuesta que mide la valoración de sus coprovincianos.

El g obernador Rolando Figueroa volvió a ocupar el primer puesto entre los mandatarios provinciales con mejor imagen del país, según una encuesta que mide la valoración que hacen los habitantes de cada provincia de sus propios líderes. El neuquino, que había quedado en segundo lugar en mediciones previas, volvió a encabezar la lista tras escalar 2,2 puntos porcentuales en el respaldo ciudadano.

La encuesta, a cargo de la consultora CB Global Data, analizó un total de 24650 opiniones en todo el país. En su descripción metodológica aclararon que se midieron las opiniones de entre 890 y 1180 habitantes por cada provincia, que fueron consultados entre el 10 y el 14 de agosto de 2026.

El análisis profundiza en la opinión que tienen los propios habitantes de cada provincia de sus gobernadores. Los encuestados responden si tienen una imagen buena, muy buena, mala o muy mala de cada mandatario, y también pueden negarse a sentar una postura.

Rolando Figueroa encabezó la lista de gobernadores mejor valorados por sus coprovincianos, con un 55,7% de aprobación. Le siguen Osvaldo Jaldo de Tucumán, con 55,1% y en tercer lugar Hugo Passalacqua de Misiones, con un 53,4% de aprobación.

En el otro extremo del ranking, los gobernadores peor calificados del mes son Gildo Insfrán de Formosa, quien se ubica en el último lugar con un 40,7% de imagen positiva; seguido por Ricardo Quintela de La Rioja, con un 42,6%; y Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, con un 44,2% de aprobación.

La posición de Rolando Figueroa

Además de ubicarse primero en el listado, Rolando Figueroa fue el gobernador que mayor crecimiento tuvo en su imagen positiva respecto del mes anterior. Según la misma encuesta, registró una mejora de 2,2 puntos porcentuales respecto a la última medición.

Por otro lado, la mayor caída del mes correspondió a Gildo Insfrán de Formosa, quien presentó una disminución de 2,9 puntos porcentuales en su nivel de aprobación.

Figueroa ya había ocupado el primer lugar del ranking en mayo, con el 56,1% de imagen positiva y 40,1% de imagen negativa. Sin embargo, la misma encuesta mostró una caída en el nivel de respaldo de los neuquinos para junio, mes en que obtuvo el 54,4% de aprobación y quedó apenas dos décimas debajo del salteño Gustavo Sáenz, que encabezó la tabla con el 54,6%.

En julio, el gobernado neuquino volvió a registrar una caída en el apoyo de sus ciudadanos, cuando registró una imagen positiva del 53,5%. Pero la tendencia se revirtió en la medición de agosto.

Este mes, el mandatario de Neuquén registró un salto en su imagen positiva, con una suba de 2,2 puntos porcentuales, lo que le permitió recuperar parte del respaldo que había registrado en mayo de 2026.

Pese a que Figueroa no alcanzó la cifra de ese mes, volvió a encabezar el ranking entre todos los gobernadores argentinos que, en general, sufrieron un desgaste de su imagen positiva entre sus coprovincianos.

La mayoría de los neuquinos encuestados respondió que tiene una imagen "muy buena" del gobernador, con 32,8% de las respuestas. Un 22,9% consideró que tenía una imagen "buena" de Figueroa.

Por otro lado, la imagen "mala" acaparó el 28,1% de las respuestas, y un 9,4% consideró que su imagen del goberndor es "muy mala". El 6,8% prefirió no responder esta consulta.

La imagen de otros líderes de la región

Además de liderar el listado a nivel nacional, Figueroa se posicionó muy por encima de otros líderes provinciales de la Patagonia. El que le sigue en imagen positiva es el gobernador de Chubut, Ignacio Torres que quedó en el octavo puesto de la lista, con 51,5% de imagen positiva.

Claudio Vidal, de Santa Cruz, quedó en el puesto 17 entre los mandatarios argentinos, con 47% de imagen positiva. Muy cerca, en la posición 19, se ubica el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que cosechó 46,5% de imagen positiva. Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, cierra la lista patagónica, con 45,2% de respaldo en su provincia.

Weretilneck cosechó un 21,1% de respuestas que consideraron que su imagen era "muy buena", mientras que 25,4% consideró que tenía buena imagen. Por la opción "muy mala" respondió el 27,5% de los encuestados, y el 23,3% consideró que su imagen era "mala".

La consultora comenzó a medir la imagen de los gobernadores en sus provincias de origen hace más de seis años, y muestra un gran dinamismo en los respaldos que cosecha cada mandatario provincial. Hasta ahora, y pesar de las variaciones, Figueroa logró mantenerse en los primeros puestos de las mediciones de 2026.