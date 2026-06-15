La consultora CB Global Data midió la aprobación de todos los mandatarios en junio y el neuquino quedó a solo dos décimas del líder, Gustavo Sáenz de Salta.

Rolando Figueroa se mantiene en el podio nacional: segundo en imagen entre los 24 gobernadores del país

Un mes después de haber liderado el ranking nacional de imagen positiva por primera vez en la historia, Rolando Figueroa se mantuvo en el podio, tal como viene ocurriendo en los últimos meses, debido a la visibilidad que da la política centrada en el provincialismo neuquino con resultados, sin depender de Nación.

La nueva medición de CB Global Data , difundida por Noticias Argentinas (NA), correspondiente a junio, lo ubicó segundo entre los 24 gobernadores del país , con el 54,4% de aprobación, a apenas dos décimas del salteño Gustavo Sáenz , que encabezó la tabla con el 54,6%.

La consultora, que desde 2020 publica mensualmente este ranking, relevó entre 900 y 1.193 casos en cada una de las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires .

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Es un sondeo que se realiza mes a mes y que tiene en cuenta ese universo de personas consultadas, en lo que es la evolución de la imagen positiva, que no está relacionada directamente con la intención de voto.

Imagen positiva de gobernadores: el podio de junio

Los tres mejor valorados fueron Sáenz (Salta, 54,6%), Figueroa (Neuquén, 54,4%) y Osvaldo Jaldo (Tucumán, 54%). Los completaron Hugo Passalacqua (Misiones, 53,7%), Claudio Poggi (San Luis, 53,5%), Marcelo Orrego (San Juan, 53,2%), Ignacio Torres (Chubut, 53%) y Martín Llaryora (Córdoba, 51,4%).

Gustavo Sáenz. Gobernador de Salta..jpg El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quedó primero en imagen positiva en junio de acuerdo al ranking que publica una consultora.

En el otro extremo, el peor posicionado fue Axel Kicillof (Buenos Aires, 42%), seguido por Ricardo Quintela (La Rioja, 43,2%) y Gildo Insfrán (Formosa, 45,3%).

El mayor salto del mes fue para Alberto Weretilneck (Río Negro), que creció 3,7 puntos respecto de mayo. La caída más pronunciada correspondió a Claudio Poggi (San Luis), que perdió 2,2 puntos pese a mantenerse en el top cinco.

El ranking completo de junio

1. Gustavo Sáenz (Salta): 54,6%

2. Rolando Figueroa (Neuquén): 54,4%

3. Osvaldo Jaldo (Tucumán): 54%

4. Hugo Passalacqua (Misiones): 53,7%

5. Claudio Poggi (San Luis): 53,5%

claudio poggi 1200x678.jpg Claudio Poggi, gobernador de San Luis, confirmó la implementación de todos los funcionarios públicos de la provincia, incluyendo jueces y legisladores. Foto: LMNeuquén.

6. Marcelo Orrego (San Juan): 53,2%

7. Ignacio Torres (Chubut): 53%

8. Martín Llaryora (Córdoba): 51,4%

9. Juan Pablo Valdés (Corrientes): 51%

10. Maximiliano Pullaro (Santa Fe): 50,4%

11. Sergio Ziliotto (La Pampa): 50,2%

Sergio Ziliotto. Sergio Ziliotto, Gobernador de La Pampa.

12. Raúl Jalil (Catamarca): 49,8%

13. Claudio Vidal (Santa Cruz): 49,5%

14. Elías Suárez (Santiago del Estero): 49,3%

15. Rogelio Frigerio (Entre Ríos): 48,9%

16. Carlos Sadir (Jujuy): 48,3%

17. Alfredo Cornejo (Mendoza): 48,1%

18. Gustavo Melella (Tierra del Fuego): 46,4%

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19. Jorge Macri (CABA): 46%

20. Leandro Zdero (Chaco): 45,8%

21. Alberto Weretilneck (Río Negro): 45,5%

22. Gildo Insfrán (Formosa): 45,3%

23. Ricardo Quintela (La Rioja): 43,2% 24. Axel Kicillof (Buenos Aires): 42%

El antecedente de mayo

El resultado de junio tiene un contexto inmediato: en mayo, Figueroa había liderado el mismo ranking con el 56,1% de imagen positiva, convirtiéndose en el primer mandatario neuquino en encabezar la tabla desde que CB Global Data comenzó a publicarla. Ese mes, Poggi (55,7%) y Jaldo (55,1%) lo habían escoltado.

La medición de junio ratifica que el neuquino es uno de los gobernadores más estables del país en términos de aprobación, aunque la leve baja de casi dos puntos —del 56,1% al 54,4%— lo dejó a un paso del primer lugar.