Se viene otra alerta amarilla y no es por viento en Neuquén: cambiante pronóstico

Este domingo amaneció fresco y ventoso pese al sol radiante. Pero el Servicio Meteorológico Nacional prepara otra alerta para estas horas.

El viento vuelve a ser protagonista este domingo en Neuquén y todavía no dijo su última palabra. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h durante la mañana y la tarde, en una jornada fresca y con el cielo cada vez más cubierto. Y mientras la ciudad lidia con las ráfagas, el organismo ya encendió una nueva señal de atención: u na alerta amarilla por lluvias para el martes, que se suma a las varias que la región ha tenido en las últimas semanas, tanto por viento como por lluvia.

Durante la mañana, el viento sopla desde el oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 51 y 59 km/h. Por la tarde rotará al sudoeste y ganará intensidad: los valores sostenidos subirán a entre 32 y 41 km/h, mientras que las ráfagas se mantendrán en el rango de 51 a 59 km/h.

Recién hacia la noche aflojará un poco, aunque todavía se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h. La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) coincide en el panorama, con vientos de 37 km/h durante el día y de 43 km/h por la noche.

En el Sistema de Alerta Temprana del SMN, al martes 6 de octubre, aparece pintado de amarillo sobre gran parte del territorio neuquino. La actualización fue emitida este domingo a las 9:27 y, por ahora, la advertencia es exclusivamente por lluvias: para ese día no hay alertas por tormentas, nevadas, viento ni viento zonda en la provincia.

Alerta por lluvias en la semana

De acuerdo con el pronóstico de la AIC, las primeras gotas podrían aparecer en la noche del lunes, con chaparrones aislados. El martes las lluvias continuarían durante todo el día, acompañadas por un marcado descenso de la temperatura y ráfagas que podrían alcanzar los 61 km/h desde el sudeste. Hacia la noche, el termómetro bajaría hasta los 2°C.

Lluvia y tormenta en la ciudad de Neuquén. ¿Se vienen?

Ante una alerta amarilla por lluvias, el SMN suele recomendar evitar salir si no es necesario, no sacar los residuos, mantener limpios desagües y canaletas, y estar atentos a la información de las autoridades locales.

Un domingo para salir abrigado

La jornada arrancó con 11,1°C a las 9 de la mañana y una humedad del 53%. La tarde será más amable, con una máxima cercana a los 19°C, aunque el viento hará que por momentos se sienta un aire frío y que la temperatura parezca más baja de lo que indica el termómetro. Eso sí, para hoy no hace falta el paraguas, ya que la probabilidad de lluvias es prácticamente nula.

Antes de la lluvia, el lunes llegará con cielo cubierto y vientos más calmos. El SMN prevé entre 7°C y 18°C en Neuquén, mientras que la AIC anticipa una máxima cercana a los 20°C en Centenario, antes de que las precipitaciones empiecen a hacerse presentes por la noche.

Una semana fresca

Después del paso de las lluvias, el pronóstico extendido del SMN muestra temperaturas en baja. El miércoles aparece como el día más frío, con una máxima que no superaría los 8°C. Luego el termómetro se recuperaría de a poco: 13°C el jueves, 12°C el viernes y 16°C el sábado, cuando la semana se despediría con un clima más agradable.