Alertan por lluvias intensas, granizo y actividad eléctrica. Las precipitaciones alcanzarían los 120 mm.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja.

La semana continúa con gran inestabilidad climática y con marcada presencia del fenómeno de El Niño, que traer intensas lluvias en distintas partes del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la presencia de lluvias intensas, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente para este miércoles 18 de noviembre.

De acuerdo a lo informado por el organismo, las alertas afectarán a diez provincias argentinas y advirtió que se esperan precipitaciones de variada intensidad a lo largo de la jornada.

Alerta naranja: cuáles las zonas que registrarán hasta 120 mm de lluvia

La alerta naranja por tormentas rige sobre zonas de Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Según el SMN, estas áreas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas severas.

Los fenómenos pueden estar acompañados de abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica.

Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 70 y 120 mm en todo el período de alerta, que pueden ser superados de manera puntual.

Alerta amarilla por tormentas

La alerta amarilla por tormentas alcanzará a las provincias de Catamarca, Córdoba, Formosa, Chaco, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

El Niño sigue generando intensas lluvias en varias regiones del país.

En estas zonas se prevén tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, con fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.

Los acumulados estimados oscilan entre 30 y 70 mm, con posibles superaciones puntuales.

Alerta amarilla por lluvias

Además, rige una advertencia amarilla por lluvias en el extremo oeste de Chubut. Allí se esperan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 30 mm que podrían superarse de manera local. No se descartan algunas tormentas aisladas.

Un ciclón provocará lluvias extraordinarias con registros récord de más de 180 mm

El fenómeno de El Niño llegó para quedarse durante varios meses y las lluvias seguirán afectando con registros récord en los próximos días. Los expertos advierten sobre un fuerte temporal que golpeará a varias zonas del país con acumulados que superarán los 180 mm de precipitaciones.

Las precipitaciones se repetirán entre este martes y el viernes en gran parte del país. Según informó el sitio especializado Meteored, será una semana de lluvias y tormentas frecuentes en buena parte de la Argentina.

El ingreso del ciclón favorecerá episodios de precipitación que dejará acumulados por encima del promedio, con picos superiores a los 180 milímetros y cercanos a los 200 milímetros.

Según las estimaciones del modelo ECMWF citadas en el informe de Meteored, los fuertes episodios dejarían - en promedio - entre 50 y 60 milímetros, aunque los valores podrían superarse de manera puntual.

La sucesión de lluvias en el noroeste argentino y el Litoral podría complicarse en las zonas cercanas al río Paraná. En sectores donde ya hubo evacuados, las lluvias podrían superar los 180 milímetros, con picos en torno a los 200 milímetros en esta semana.

De acuerdo a las estimaciones, el jueves 19 de noviembre habrá chaparrones y tormentas de variada intensidad en parte de Cuyo, La Pampa y Córdoba. Intensificándose en Corrientes, parte de Chaco y el norte de Santa Fe, donde podrían ser fuertes a severos.

Para el viernes 20 de noviembre se prevén nuevas lluvias en el sur, centro y este bonaerense, con acumulados estimados de hasta 25 milímetros. Tucumán y Córdoba tendrán otra jornada con tormentas fuertes.

También se proyectan tormentas fuertes o localmente severas en el este de Chaco y Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones, con acumulados puntuales de hasta 80 milímetros, de acuerdo con el modelo ECMWF.

La inestabilidad alcanzará al norte patagónico, Cuyo y amplios sectores del centro y norte del país, pero la mayor preocupación se concentra en el NEA y el Litoral.