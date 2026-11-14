Alerta amarilla por tormentas: cuándo y dónde caerá la lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para distintos sectores de la provincia de Neuquén.

La provincia de Neuquén sufrirá una nueva jornada con tormentas aisladas.

El Servicio Meteorológico Naciona l (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 15 de noviembre, que afectará a distintos sectores de la provincia de Neuquén . El fenómeno alcanzará principalmente a localidades de la región cordillerana, aunque también se extenderá hacia otras zonas del territorio provincial.

De acuerdo con el organismo nacional, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

El pronóstico anticipa valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros, aunque estas cifras podrían ser superadas de manera puntual en algunas localidades.

La provincia de Río Negro también se verá afectada por el fenómeno.

Fabián González (Lácar Digital)

Cuáles son las zonas afectadas en Neuquén

Según el mapa de alertas del SMN, el fenómeno meteorológico abarcará una extensa porción de la provincia de Neuquén, con especial incidencia en las regiones cordilleranas del norte, centro y sur.

En el norte neuquino, las zonas alcanzadas por la advertencia son:

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Ñorquín.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Picunches.

Este de Loncopué, Picunches y Ñorquín.

Sur de Chos Malal y Minas.

Por otra parte, la alerta también se extenderá hacia sectores del centro y oeste provincial, donde se prevén condiciones de inestabilidad durante la jornada del domingo.

En este caso, las áreas afectadas serán el oeste de Añelo, oeste de Pehuenches, Catán Lil, Collón Curá y Zapala, además de distintos sectores del departamento Aluminé.

En la región cordillerana del sur neuquino, la advertencia comprende la cordillera de Aluminé, la zona baja de Aluminé, la cordillera de Huiliches y Lácar, las zonas bajas de ambos departamentos y el sur de Aluminé.

Una importante extensión del territorio provincial permanecerá bajo alerta amarilla, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Río Negro también estará bajo alerta

La inestabilidad prevista para este domingo 15 de noviembre no afectará únicamente a Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional también emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de la provincia de Río Negro, principalmente en la región cordillerana.

Las zonas comprendidas son Bariloche, la cordillera de Pilcaniyeu y la cordillera de Ñorquincó.

Al igual que en Neuquén, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones

La alerta advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Entre las principales recomendaciones del organismo se encuentran evitar las actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad y mantenerse alejado de zonas inundables.

También se aconseja retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.