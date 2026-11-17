La adolescente tiene 13 años y cursaba primer año en el CPEM N° 12. La madre hizo la denuncia en Fiscalía y reclama asistencia psicológica para su hija.

Una adolescente de 13 años encontró en el celular de un compañero del CPEM 12 una fotografía suya con el torso desnudo, aparentemente creada mediante Inteligencia Artificial a partir de una imagen original en la que estaba vestida. Su madre denunció el hecho en Fiscalía y reclama asistencia psicológica para su hija y una vacante en otra escuela para el próximo año.

El episodio generó una fuerte preocupación en la familia y llevó a la madre de la adolescente, Alejandra, a realizar una denuncia en Fiscalía. Sin embargo, su reclamo ahora va más allá de la investigación del hecho: pide que su hija reciba asistencia psicológica y que las autoridades educativas le garanticen una vacante en otra escuela para el próximo ciclo lectivo.

Según contó la mujer a LM Neuquén , la adolescente tenía una relación de amistad y confianza con el compañero, un chico de 14 años que cursaba primer año con ella. Incluso compartían las claves de sus teléfonos. En una oportunidad, mientras utilizaba el celular del adolescente, encontró en la galería una fotografía suya y, junto a ella, otra imagen en la que aparecía desnuda de la cintura hacia arriba.

Claudio Espinoza

"Cuando ella me lo comunica, voy a la escuela. Mi molestia fue que no recibí respuestas de la institución", contó Alejandra, quien cuestionó que, pese a la gravedad de lo sucedido y a que las personas involucradas son menores de edad, no encontró el acompañamiento que esperaba.

La madre explicó que el adolescente se dio cuenta de que su compañera había visto las imágenes y le quitó el teléfono de las manos. También señaló que habría encontrado otras fotografías manipuladas de distintas partes del cuerpo de otras personas. La familia desconoce cómo llegaron esas imágenes al dispositivo y, sobre todo, si el material pudo haber sido compartido con otras personas o publicado en alguna página de internet.

"En la escuela no circuló, pero no sabemos si él pudo haberla subido a alguna página o a dónde la mandó", expresó. Por ese motivo, decidió avanzar con una denuncia en Fiscalía. Según indicó, desde el organismo le habían anticipado que se comunicarían con ella para conocer más detalles del caso, dado que se trataba de un hecho grave, pero aseguró que esperaba un llamado el miércoles pasado que nunca se concretó.

Un reclamo por asistencia psicológica

Alejandra sostuvo que su hija ya atravesaba situaciones de bullying desde el comienzo del año escolar. Según relató, había concurrido varias veces a la institución para plantear lo que sucedía con sus compañeros y, aunque desde la escuela trabajaban sobre los conflictos, consideró que nunca hubo un acompañamiento psicológico sostenido para la adolescente.

Entre las situaciones que describió, mencionó que algunos compañeros se burlaban de ella porque no utilizaba redes sociales y que también la dejaban de lado por avisarle a su madre dónde iba cuando salía de la escuela en contraturno.

"Mi hija me pide que la lleve a un psicólogo y no estoy recibiendo respuesta de nadie. Nadie me ofreció asistencia psicológica después de todo lo que pasó", cuestionó.

La mujer explicó que la adolescente ya había tenido acompañamiento psicológico por las situaciones que venía atravesando durante el año, pero que la continuidad del tratamiento se vio interrumpida en distintas oportunidades. "Desde que pasó siempre había algo: o se enfermaba la psicóloga o había paro", relató.

Para Alejandra, la atención que necesita su hija no puede limitarse a una intervención aislada. Consideró que requiere un espacio terapéutico prolongado que le permita procesar lo sucedido y recuperar la tranquilidad.

El reclamo también llegó a las autoridades educativas. Alejandra contó que mantuvo una reunión el viernes anterior con la ministra de Educación, Soledad Martínez, en la que le preguntaron por qué su hija ya no quería continuar en el CPEM 12.

Según su relato, durante ese encuentro le dijeron que iban a trabajar sobre la situación y que el lunes siguiente se comunicarían para informarle qué decisión habían tomado. Sin embargo, aseguró que hasta el momento de la entrevista no había recibido una respuesta concreta sobre la posibilidad de garantizarle una vacante en otra institución.

"Yo quiero que la cambien de escuela. Está mal psicológicamente y no quiere volver. No me pueden tener desde ahora hasta febrero esperando para saber en qué escuela la van a recibir", reclamó.

La madre también indicó que el compañero fue suspendido desde el día en que se conoció el episodio hasta el jueves pasado. Su hija, en tanto, dejó de asistir al establecimiento luego de aprobar todas las materias de primer año, por lo que ya no tenía obligación de concurrir a clases.

Alejandra contó que, en el último día de clases, una compañera se enteró de lo ocurrido y comenzó a hacer comentarios en los que responsabilizaba a su hija por la sanción que recibió el adolescente. Una situación que, según consideró, volvió a exponer a la joven a comentarios y cuestionamientos de sus pares.

La mujer insiste en que no busca solamente una solución administrativa para el próximo año. Su principal preocupación es el estado emocional de su hija y la necesidad de que pueda continuar sus estudios en un entorno donde se sienta protegida.