Después de la fuerte tormenta, el viento: cómo sigue el tiempo esta semana en Neuquén

El pronóstico del tiempo se cumplió y este domingo por la noche irrumpió una fuerte tormenta. ¿Cómo seguirá el tiempo?

El pronóstico del tiempo se cumplió y este domingo por la noche irrumpió una fuerte tormenta en Neuquén. Tras la intensa lluvia, la semana empieza con fuertes vientos.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa una semana atravesada por la persistencia de vientos provenientes del oeste y sudoeste, varios períodos de inestabilidad y temperaturas templadas que volverán a trepar hasta los 30°C hacia el comienzo del fin de semana.

Según el pronóstico del tiempo, para este lunes 16 de noviembre se espera durante el día un cielo completamente cubierto y una temperatura máxima que alcanzará los 28°C, acompañada por vientos del oeste a 35 km/h y ráfagas intensas que soplarán a 56 km/h.

Hacia la noche, el cielo pasará a ser mayormente cubierto, fijando una mínima de 9°C y un incremento en la velocidad del viento desde el sudoeste, que llegará a los 44 km/h con ráfagas intensas de hasta 62 km/h.

Cómo sigue el tiempo en Neuquén

El martes 17 de noviembre marcará un leve descenso en las temperaturas y el regreso de la inestabilidad en toda la capital provincial. Durante el día se aguarda un panorama inestable con una temperatura máxima de 25°C, vientos del sudoeste a 41 km/h y ráfagas de 45 km/h. Por la noche, el cielo tenderá a despejarse pasando a mayormente despejado, registrándose una mínima de 7°C y vientos del sudoeste que amainarán levemente a 34 km/h con ráfagas sostenidas de idéntica intensidad.

El miércoles 18 mantendrá condiciones inestables tanto durante el día como la noche. Durante las horas de sol la temperatura máxima se ubicará en los 24°C, bajo vientos del sudoeste a 36 km/h y ráfagas que alcanzarán los 43 km/h. Al llegar la noche persistirá la inestabilidad, marcando una mínima de 7°C y vientos que rotarán al sur a 36 km/h con ráfagas de 36 km/h.

Para el jueves 19 de noviembre continuará el tiempo inestable durante el día, con una temperatura máxima de 25°C, vientos del sudoeste a 36 km/h y ráfagas de 42 km/h. Durante la noche el cielo se presentará parcialmente nublado, fijando un piso térmico de 7°C y vientos del sudoeste a 39 km/h que impulsarán ráfagas de hasta 53 km/h.

Hacia el cierre de la semana, el viernes 20 traerá una jornada completamente despejada y una máxima de 25°C, acompañada por vientos del sudoeste a 34 km/h y ráfagas de 34 km/h. Por la noche, el cielo volverá a cubrirse por completo, registrándose una mínima de 11°C con vientos del sur a 25 km/h y ráfagas de la misma intensidad.

Finalmente, el sábado 21 de noviembre iniciará el fin de semana con cielo cubierto. Durante el día, la temperatura máxima ascenderá hasta los 30°C con vientos leves del sudoeste a 16 km/h y ráfagas de 18 km/h, culminando con una noche cubierta de 12°C de mínima y vientos rotando al sudeste a 28 km/h con ráfagas que tocarán los 45 km/h.